Repartidora de DoorDash es captada rociando sustancia extraña a un pedido

Un video grabado por una cámara de seguridad doméstica se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar una escena que generó sorpresa y preocupación entre miles de usuarios. Las imágenes evidencian el momento en que una repartidora de la plataforma DoorDash rocía una sustancia desconocida sobre un pedido de comida recién entregado en un domicilio de Estados Unidos.

EL VIDEO QUE ENCENDIÓ LA ALARMA EN REDES SOCIALES

De acuerdo con el testimonio de la familia afectada, el pedido se realizó con total normalidad y nada parecía fuera de lo común al momento de la entrega. En la grabación se observa cómo la repartidora llega al domicilio, deja la bolsa con los alimentos en la entrada y se dispone a retirarse del lugar.

No obstante, segundos después, la joven se reincorpora, saca un objeto similar a un rociador que llevaba consigo y aplica directamente el contenido sobre la comida. Tras hacerlo, se aleja sin mostrar ninguna reacción, como si se tratara de una acción habitual.

FAMILIA DESCUBRE EL HECHO AL REVISAR LAS CÁMARAS

La situación tomó mayor relevancia cuando los propietarios del domicilio revisaron las imágenes de seguridad. Según relataron, el video fue revisado luego de que una de las personas que consumió los alimentos presentara molestias, lo que encendió las alertas y los llevó a verificar qué había ocurrido durante la entrega.

Impactados por lo que observaron, decidieron compartir el material en redes sociales, donde el clip comenzó a circular rápidamente y generó una ola de reacciones.

REACCIONES Y PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD EN ENTREGAS

Usuarios de distintas plataformas expresaron su inquietud ante lo ocurrido. Entre los comentarios más frecuentes se encuentran teorías sobre la posible sustancia utilizada, desde gas pimienta hasta algún químico irritante, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre qué fue lo que se roció.

El video abrió un debate sobre la confianza en los servicios de entrega a domicilio y la importancia de contar con cámaras de vigilancia, especialmente en un contexto donde este tipo de plataformas forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL SOBRE LA SUSTANCIA

Hasta el momento, no se ha informado si la familia presentó una denuncia formal ni si la empresa de reparto ha tomado medidas al respecto. Tampoco se ha confirmado qué sustancia fue utilizada ni si hubo consecuencias médicas graves derivadas del incidente.

Mientras las autoridades y la plataforma no emitan un posicionamiento oficial, el caso continúa generando conversación en redes sociales y sirve como recordatorio de la importancia de revisar los pedidos y contar con sistemas de seguridad en el hogar.