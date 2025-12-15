VIDEO | Entra viva a la escuela y sale muerta en brazos de su profe

Una tragedia ocurrida dentro de una escuela en Ecuador ha generado conmoción e indignación social. Una niña de 11 años perdió la vida minutos después de haber ingresado a su plantel educativo, un caso que ha desatado cuestionamientos por las inconsistencias entre la versión oficial de la escuela y los resultados médicos.

LO QUE OCURRIÓ DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO

Los hechos se registraron el pasado 12 de diciembre en la Unidad Educativa Simón Bolívar. De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, la menor ingresó al plantel alrededor de las 07:10 de la mañana, aparentemente en condiciones normales.

Sin embargo, apenas 15 minutos después, cerca de las 07:25, la niña fue sacada del lugar en brazos por uno de sus profesores. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

CAUSA DE MUERTE CONTRADICE VERSIÓN INICIAL

Según los informes médicos, la menor murió a causa de una fractura cervical traumática, una lesión considerada grave y que, de acuerdo con especialistas, suele estar asociada a un golpe de gran intensidad. Esta información contrasta con la versión que, según la familia, fue proporcionada inicialmente por la escuela, donde se habría señalado que la niña "se descompensó", sin ofrecer mayores detalles.

Esta diferencia ha generado dudas entre los familiares, quienes no creen que una caída simple pueda provocar una lesión de tal magnitud.

FAMILIA EXIGE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Ante la falta de claridad, los familiares de la menor presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía local. Señalan que las autoridades escolares no han sido coherentes en sus declaraciones y exigen que se investigue qué ocurrió exactamente dentro del plantel en los minutos previos a la muerte de la niña.

El caso ha despertado una fuerte reacción en la opinión pública, especialmente tras la difusión del video de seguridad que muestra los últimos momentos de la menor dentro de la escuela.

#ATENCIÓN | Una estudiante de 11 años de la Unidad Educativa Simón Bolívar falleció la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025.

El informe de autopsia señala que la causa de muerte fue una "fractura de columna cervical por trauma raquimedular".

Un video difundido en redes... pic.twitter.com/WwPnZQS9o0 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 15, 2025

POSTURA DE LA ESCUELA Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Por su parte, la institución educativa aseguró que actuó con rapidez al detectar la emergencia. La Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Educación lamentó el fallecimiento y, mediante un comunicado, informó que el personal activó de inmediato los protocolos correspondientes, incluyendo la llamada al número de emergencias 911.

Asimismo, la dependencia señaló que colaborará con las autoridades para que se realicen las investigaciones necesarias y se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la estudiante.

El caso continúa bajo investigación mientras la familia busca respuestas y justicia por la muerte de la niña, un hecho que ha sacudido a la comunidad educativa y al país entero.