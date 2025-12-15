Donald Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva, en un movimiento que busca endurecer la estrategia del gobierno federal contra la crisis de sobredosis que ha golpeado al país en los últimos años. El anuncio se realizó durante un acto oficial en la Casa Blanca.

ORDEN EJECUTIVA PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL FENTANILO

Durante su mensaje, Trump señaló que esta decisión representa un paso decisivo para proteger a la población estadunidense. Afirmó que el fentanilo ha causado un daño comparable al de un conflicto armado, al asegurar que las muertes anuales relacionadas con esta droga podrían oscilar entre 200 mil y 300 mil personas, cifras que, dijo, superan ampliamente los reportes oficiales.

El mandatario sostuvo que, aunque comúnmente se habla de alrededor de 100 mil fallecimientos al año, el impacto real sería mucho mayor, lo que justifica su clasificación como una amenaza de nivel extremo para la seguridad nacional.

MUERTES POR SOBREDOSIS, UNA EMERGENCIA NACIONAL

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que más de 250 mil personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis vinculadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Estas cifras han sido uno de los principales argumentos de Trump para impulsar medidas más severas contra el tráfico y distribución de esta sustancia.

El anuncio de la orden ejecutiva se dio en el marco de un evento donde se reconoció a elementos militares por su labor en la protección de la frontera con México, un tema central en el discurso del presidente.

"QUIEREN MATAR ESTADUNIDENSES", AFIRMA TRUMP

En su intervención, Trump aseguró que no tiene dudas de que actores extranjeros están involucrados en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Según el mandatario, este flujo no es accidental, sino parte de una estrategia deliberada para causar daño a la población.

El presidente reiteró que el fentanilo representa una amenaza directa y acusó a los responsables de buscar intencionalmente la muerte de ciudadanos estadunidenses mediante la distribución de esta droga.

President Trump announces a groundbreaking Executive Order classifying fentanyl as a Weapon of Mass Destruction:



"No bomb does what this is doing. 200 to 300 THOUSAND people die every year — that we know of." pic.twitter.com/OwuA2KQXfX — Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 15, 2025

REDUCCIÓN DEL TRÁFICO DURANTE SU ADMINISTRACIÓN

Trump también destacó que, de acuerdo con cifras de su gobierno, se ha logrado una disminución del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera. Añadió que China está colaborando de manera estrecha con Estados Unidos para frenar el envío de esta sustancia y reducir tanto el número como el volumen de cargamentos ilegales.

Aunque reconoció que los resultados aún no son suficientes, aseguró que su administración continuará reforzando las acciones hasta lograr una reducción significativa y sostenida.

CÁRTELES Y CIFRAS RECIENTES DE SOBREDOSIS

El presidente volvió a responsabilizar a los cárteles, especialmente a los de México, por las muertes de consumidores en territorio estadunidense. Recordó que en 2024 se registraron 80 mil 400 fallecimientos por sobredosis, una cifra que, si bien representó una baja del 27 por ciento respecto al año anterior, sigue siendo una de las más altas de las últimas décadas.

La declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva marca un nuevo capítulo en la política de Trump contra las drogas, con implicaciones tanto en seguridad nacional como en la relación de Estados Unidos con otros países involucrados en el combate a este problema.