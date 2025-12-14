Donald Trump condena al tiroteo ocurrido en Sídney

Australia vive momentos de profundo dolor tras el ataque armado registrado en una playa de Sídney, donde un grupo de personas celebraba una festividad judía. La agresión dejó un saldo trágico de muertos y decenas de heridos, además de provocar una fuerte condena internacional, incluida la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

UN ATAQUE QUE ENLUTA A AUSTRALIA

De acuerdo con información oficial de la policía de Nueva Gales del Sur, el tiroteo ocurrido en la zona de Bondi dejó al menos 16 personas fallecidas, cifra que incluye a uno de los agresores. Además, alrededor de 40 personas permanecen hospitalizadas con diversas lesiones tras el ataque.

Las autoridades señalaron que el ataque se registró durante una celebración judía en una de las playas más concurridas de Sídney, lo que incrementó el número de víctimas y generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

DONALD TRUMP CONDENA EL ATENTADO

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó públicamente el ataque y lo calificó como un acto “puramente antisemita”.

Durante un evento de celebración navideña en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió a lo ocurrido como un ataque terrible y expresó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo australiano en este momento de duelo.

¿QUIÉNES FUERON LOS ATACANTES?

Las investigaciones preliminares indican que los responsables del tiroteo fueron dos hombres, un padre de 50 años y su hijo de 24. Según detalló el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, el hombre mayor falleció tras el ataque, mientras que el joven se encuentra hospitalizado bajo custodia.

Las autoridades confirmaron que, por el momento, no se busca a ningún otro sospechoso y que el incidente estaría limitado a la acción de estas dos personas.

UN ACTO DE VALENTÍA EN MEDIO DEL CAOS

En medio del miedo, los disparos y la confusión, surgió una historia que ha sido descrita como heroica. Un transeúnte se abalanzó contra uno de los agresores armados y logró desarmarlo, una acción que, de acuerdo con las autoridades, pudo haber evitado una tragedia aún mayor.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales y medios australianos. En ellas se observa a Ahmed al Ahmed, de 43 años y dueño de una frutería local, enfrentando al atacante mientras este portaba un rifle. El hecho ocurrió en un estacionamiento cercano a la playa, cuando el agresor retrocedía hacia un puente donde se encontraba el segundo atacante.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Las autoridades australianas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar las motivaciones del ataque. Mientras tanto, el país permanece en luto, con mensajes de solidaridad que llegan desde distintas partes del mundo.

El ataque en Bondi Beach ha reavivado el debate sobre la seguridad, los delitos de odio y la importancia de prevenir actos de violencia que afectan a comunidades enteras y dejan cicatrices profundas en la sociedad.