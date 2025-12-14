Identifican al hombre que desarmó a uno de los agresores durante el ataque en Bondi Beach, Sydney

Ahmed al Ahmed, de 43 años, fue identificado por medios australianos como el civil que intervino de manera decisiva durante el ataque armado en Bondi Beach, logrando desarmar a uno de los agresores en medio del caos. Su acción ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrada en un video que se difundió ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los testimonios visuales más impactantes del atentado.

De acuerdo con reportes televisivos, Ahmed se encontraba en el lugar de manera fortuita y no tenía ningún tipo de entrenamiento en el uso de armas de fuego. Un familiar cercano explicó que su reacción no fue producto de una estrategia planeada, sino de un impulso al ver el peligro inmediato que enfrentaban decenas de personas, incluidas familias y menores de edad.

ESTADO DE SALUD DEL CIUDADANO QUE ENFRENTÓ AL ATACANTE

Durante el forcejeo, Ahmed recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en el muslo, lesiones que obligaron a su traslado urgente a un hospital de Sydney, donde fue ingresado al quirófano. Su entorno familiar informó que, aunque su estado era delicado, los médicos se mostraban optimistas sobre su recuperación.

Medios locales señalaron que Ahmed es comerciante y dueño de una frutería en Sutherland, un suburbio al sur de Sydney, lo que reforzó la percepción pública de que se trató de un ciudadano común enfrentado a una situación extrema.

EL MOMENTO DECISIVO CAPTADO EN VIDEO

El video viral permite observar cómo Ahmed permanece oculto detrás de un vehículo durante varios segundos, evaluando la situación antes de actuar. En el momento decisivo, sorprende al atacante por la espalda, lo sujeta con fuerza y consigue arrebatarle el rifle mientras se escuchan disparos a corta distancia. Tras perder el control del arma, el agresor cae al suelo y huye del lugar, mientras el civil mantiene el control sin abrir fuego.

ÚLTIMA HORA: HÉROE AUSTRALIANO DESARMA AL ATACANTE



Un ciudadano australiano logró quitarle el arma al agresor, ayudando a frenar un ataque mortal en Sídney.

Las autoridades confirman al menos diez fallecidos mientras continúa la investigación.



La escena se complica cuando otros testigos intentan ayudar y uno de los agresores es protegido por su cómplice desde un puente peatonal cercano. Las sirenas de emergencia comienzan a escucharse mientras continúa el intercambio de disparos, hasta que las fuerzas de seguridad logran asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron posteriormente que uno de los atacantes murió en el lugar y que el segundo permanece detenido en estado crítico. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, destacó públicamente la valentía de Ahmed, asegurando que su intervención fue clave para evitar una tragedia aún mayor.

Agencias internacionales verificaron la autenticidad del video y confirmaron que los individuos armados que aparecen en las imágenes coinciden con los sospechosos rodeados por la Policía tras el ataque. La historia de Ahmed al Ahmed ha sido destacada como un ejemplo de coraje civil en uno de los episodios más violentos registrados recientemente en Australia.