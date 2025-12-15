Padre e hijo detrás del atentado en Bondi Beach: quiénes eran los autores de la masacre en Australia

Australia atraviesa uno de los episodios más violentos de las últimas décadas tras el ataque ocurrido en la playa de Bondi Beach, en Sídney. El tiroteo dejó al menos 16 personas sin vida y más de 40 heridas, lo que llevó a las autoridades a tratar el caso como un acto terrorista con motivaciones ideológicas extremistas.

Las investigaciones oficiales apuntan a que el atentado fue ocasionado por dos hombres con un vínculo familiar directo, lo que ha generado una profunda conmoción social y reabierto el debate sobre la radicalización individual, incluso dentro de entornos aparentemente integrados.

QUIÉNES ERAN LOS RESPONSABLES

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que los atacantes eran padre e hijo, de 50 y 24 años. Fueron identificados por medios locales como Sajid Akram y Naveed Akram. El padre murió poco después del ataque, mientras que el hijo permanece bajo custodia policial con heridas de gravedad.

Sajid Akram contaba con licencia legal para portar armas de fuego, obtenida bajo el permiso de caza recreativa. A su nombre estaban registradas seis armas, las cuales, según las autoridades, habrían sido utilizadas durante el ataque. El hombre residía en Australia desde finales de la década de 1990, tras ingresar con una visa de estudiante que posteriormente derivó en permisos de residencia.

ANTECEDENTES Y SEÑALES PREVIAS

Naveed Akram, ciudadano australiano, había sido observado por las autoridades desde 2019 debido a sus vínculos con otras personas investigadas por actividades extremistas. Sin embargo, en ese momento se determinó que no representaba una amenaza activa. Informes de medios públicos australianos señalan que el joven habría mantenido contacto con una célula afín al Estado Islámico radicada en Sídney.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos hombres habrían preparado el ataque en una propiedad alquilada a corta distancia del lugar de los hechos. En el vehículo utilizado se localizaron banderas asociadas al grupo extremista, lo que refuerza la línea de investigación sobre motivaciones ideológicas.

IMPACTO SOCIAL Y REACCIÓN OFICIAL



Autoridades estatales y federales coincidieron en que el objetivo del ataque era la comunidad judía local. Líderes políticos calificaron el hecho como un acto atroz que transformó una celebración pacífica en una tragedia nacional. Representantes de comunidades judías dentro y fuera del país exigieron medidas firmes para frenar el antisemitismo y prevenir nuevos episodios de violencia.

Australia, reconocida por sus estrictas leyes de control de armas, enfrenta ahora el desafío de analizar como individuos con permisos legales y sin antecedentes inmediatos lograron perpetrar uno de los ataques más letales de su historia reciente. Las investigaciones continúan abiertas mientras el país intenta asimilar el impacto de una tragedia que ha dejado una profunda herida social.