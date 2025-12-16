Autos mexicanos con placas vencidas enfrentarán multas al intentar ingresar a Estados Unidos

Desde el arranque del próximo año, los conductores mexicanos que crucen la frontera hacia Estados Unidos con vehículos que tengan placas vencidas podrían enfrentarse a multas e incluso a detenciones por parte de las autoridades estadounidenses. La advertencia ya fue confirmada por instancias oficiales y no se trata de un rumor.

La medida ha generado inquietud entre quienes viajan con frecuencia al país vecino, sobre todo en temporada decembrina, cuando el flujo de automóviles mexicanos hacia Texas aumenta de manera considerable.

AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS CONFIRMAN SANCIONES

La advertencia fue emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). La información fue difundida inicialmente por el diario Reforma y posteriormente confirmada por fuentes oficiales de ambos organismos.

De acuerdo con Humberto Valdez Richaud, jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, el objetivo es reforzar el cumplimiento de la normativa vehicular en los cruces internacionales, en especial en el Valle de Texas, una de las regiones con mayor tránsito de autos procedentes de México.

¿QUÉ VEHÍCULOS SERÁN SANCIONADOS?

A partir del 1 de enero, cualquier vehículo mexicano que intente ingresar a Estados Unidos con placas vencidas podrá ser detenido y multado por las autoridades norteamericanas. La disposición también aplica para unidades que circulen sin placas.

Valdez Richaud explicó que el aviso fue difundido por medios locales del Valle de Texas y corroborado directamente con CBP y DPS, lo que confirma que la medida es oficial y entrará en vigor sin excepciones.

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS APLICARÁ ESTA MEDIDA?

Según autoridades estatales, en los cruces fronterizos es común detectar automóviles mexicanos que hacen fila para ingresar a Estados Unidos con placas vencidas o sin registro visible, lo cual representa una irregularidad desde la perspectiva de la ley estadounidense.

El funcionario señaló que esta decisión busca ordenar el tránsito transfronterizo y reducir riesgos asociados a la circulación de vehículos que no cumplen con los requisitos administrativos básicos.

LLAMAN A REGULARIZAR PLACAS ANTES DE VIAJAR

Ante este escenario, la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas exhortó a los propietarios de vehículos a ponerse al corriente en el pago de derechos vehiculares, placas y engomados, aprovechando los descuentos vigentes de fin de año.

El llamado cobra especial relevancia en diciembre, cuando miles de familias cruzan la frontera para visitar a sus seres queridos y cualquier contratiempo en el puente internacional puede afectar planes, tiempos y gastos.

¿CUÁNTO CUESTA REGULARIZAR UN VEHÍCULO EN TAMAULIPAS?

Las autoridades estatales detallaron los costos actuales para ponerse al día con los adeudos vehiculares, dependiendo del modelo y tipo de unidad:

Vehículos modelo 2016: pago único de 5,400 pesos para regularizar años anteriores.

años anteriores. Vehículos modelo 2010: 2,900 pesos.

Motocicletas y remolques: 870 pesos.

Valdez Richaud subrayó que existen promociones activas para los contribuyentes, por lo que recomendó aprovecharlas antes de viajar a Estados Unidos.

REANUDAN NACIONALIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

El jefe de la Oficina Fiscal también recordó que el Registro Público Vehicular (Repuve) reanudó la nacionalización de vehículos de procedencia extranjera, luego de una suspensión de dos meses del programa federal.

Aclaró que el Repuve es un programa federal y que la función de la Oficina Fiscal del Estado es realizar el emplacamiento una vez concluido el trámite. Aunque la demanda ha disminuido en comparación con meses anteriores, el proceso sigue disponible.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR EN REGLA AL CRUZAR LA FRONTERA?

Mantener un vehículo regularizado no solo evita multas y problemas legales en Estados Unidos, también protege el patrimonio de los propietarios. Un contratiempo en la frontera puede derivar en gastos inesperados, retrasos e incluso la imposibilidad de continuar el viaje.

Información confirmada : La aplicación de sanciones fue confirmada por CBP y DPS.

: La fue por CBP y DPS. No es un rumor: La advertencia proviene de fuentes oficiales y fue difundida por medios formales .

y fue difundida por . No aplica solo a Tamaulipas: La medida puede afectar a cualquier vehículo mexicano que cruce a Texas con placas vencidas.

Regularizar el automóvil antes de viajar puede marcar la diferencia entre un cruce tranquilo y un problema serio en la frontera.