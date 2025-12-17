  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump coloca placas en la Casa Blanca para burlarse de Biden y Obama

Las inscripciones fueron vistas por primera vez este miércoles por la prensa en la galería que Trump bautizó como el "Paseo de la Fama Presidencial"

Dic. 17, 2025
En el caso de Bill Clinton se reconoce su "excelente" desempeño económico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó colocar placas con mensajes irónicos y críticos bajo los retratos de varios expresidentes en la Casa Blanca, en especial de los demócratas Joe Biden y Barack Obama.

Las inscripciones fueron vistas por primera vez este miércoles por la prensa en la galería que Trump bautizó como el "Paseo de la Fama Presidencial", instalada en septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

SE REFIERE A BIDEN COMO "DORMILÓN"

En la placa dedicada a Joe Biden (2021-2025), quien derrotó a Trump en las elecciones de 2020, se lee que "el dormilón Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

En lugar de un retrato tradicional, la imagen asociada a Biden es la fotografía de un bolígrafo automático, en alusión a la creencia de Trump de que su antecesor no era consciente de los documentos que firmaba.

OBAMA, FIGURA DIVISORIA

Por su parte, la placa de Barack Obama menciona su nombre completo, "Barack Hussein Obama", y lo califica como "una de las figuras políticas más divisorias de la historia de Estados Unidos".

En el caso de Bill Clinton (1993-2001), la inscripción reconoce su "excelente" desempeño económico, aunque recuerda sus escándalos personales y subraya que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones presidenciales frente a Trump en 2016.

César Leyva
