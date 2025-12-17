Trump anunciará una posible guerra con Venezuela en mensaje a la nación, afirma periodista

El periodista conservador Tucker Carlson afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar una guerra con Venezuela durante el discurso a la nación previsto para la noche de este miércoles, según le habría informado un miembro del Congreso estadounidense.

Durante su pódcast Judging Freedom, Carlson señaló que los legisladores fueron advertidos recientemente sobre un inminente conflicto. "Ayer se informó a los miembros del Congreso que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (01:00 GMT del jueves)", afirmó.

No obstante, el propio Carlson puso en duda que el anuncio se concrete y manifestó su rechazo a una intervención militar. "Me opongo por lo que he visto en los últimos 25 años cubriendo guerras como las de Irak y Afganistán. No conozco ningún esfuerzo de cambio de régimen que haya beneficiado a Estados Unidos", dijo.

Trump se dirigirá al país desde la Casa Blanca para hacer un balance de su casi primer año de gobierno y detallar sus planes para los próximos tres años, de acuerdo con lo informado por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Según Tucker Carlson, esta noche Trump le declararía la guerra a Venezuela. Veremos si es verdad, y si fuera así, cómo será la reacción del pueblo de EEUU de mandar a sus hijos a morir a otro conflicto absurdo. pic.twitter.com/sufuaSBx8V — César Biondini (@BiondiniCesar) December 17, 2025

¿QUÉ SE ESPERA DEL MENSAJE DE TRUMP?

Se prevé que el mandatario aborde medidas para reducir el costo de la vida, en medio de críticas de parte de su propia base política, que le reprocha priorizar la política exterior por encima de los asuntos internos.

El discurso se producirá en un contexto de creciente tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado en los últimos meses un amplio operativo militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Estas acciones han incluido bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, con un saldo de al menos 95 personas fallecidas.

LAS PRESIONES DE TRUMP SOBRE VENEZUELA

Trump afirmó recientemente en su red Truth Social que Venezuela está "rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y advirtió que la presión continuará hasta que el país "devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

En este marco, la semana pasada las autoridades estadounidenses confiscaron un buque petrolero frente a las costas venezolanas y, posteriormente, ordenaron el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, aumentando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.