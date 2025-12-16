  • 24° C
Deportes

Boletos de mil pesos para el Mundial 2026: así puedes conseguirlos

La FIFA dio a conocer una nueva categoría llamada "grada básica" que tendrá tickets limitados a precio especial

Dic. 16, 2025
Es una reducción significativa respecto a los 4 mil 185 dólares que costaban algunos boletos la inicio.

La FIFA dio marcha atrás a su política de precios tras las fuertes críticas de los aficionados y anunció una medida que podría cambiar la experiencia de miles de seguidores rumbo al Mundial 2026.

El organismo rector del futbol confirmó la creación de la categoría "grada básica", con boletos desde 60 dólares, es decir, cerca de mil pesos mexicanos, incluso para partidos de fases finales como la gran Final.

Esta decisión representa una reducción histórica si se compara con los precios iniciales que llegaron a alcanzar hasta 4 mil 185 dólares para el partido por el título, cifra que provocó indignación a nivel mundial. Con este ajuste, la FIFA busca ofrecer una alternativa más accesible y reconectar con la afición tradicional.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A LOS BOLETOS DE MIL PESOS?

La FIFA aclaró que los boletos de la "grada básica" serán limitados. En lugar de miles, habrá apenas cientos de entradas por partido, lo que anticipa una alta demanda. La distribución no será directa al público general, sino que se realizará a través de las federaciones nacionales.

Cada federación será la encargada de asignar estos boletos a los aficionados considerados más fieles, es decir, aquellos que han acompañado a su selección en procesos anteriores, tanto en partidos de local como de visitante. El objetivo es premiar la lealtad y evitar la especulación.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA DE LOS PRECIOS DEL MUNDIAL 2026

La molestia se detonó cuando se reveló que los boletos más baratos para la fase de grupos costaban entre 120 y 265 dólares, incluso en partidos sin selecciones anfitrionas.

Esto contrastó con la promesa realizada durante la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá, donde se habló de boletos desde 21 dólares.

Además, la implementación de precios dinámicos y el papel de la FIFA como plataforma de reventa generaron fuertes cuestionamientos, especialmente en Europa. Con la "grada básica", el organismo intenta corregir el rumbo y abrir la puerta a boletos del Mundial por alrededor de mil pesos.

César Leyva
