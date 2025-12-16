  • 24° C
Deportes

¿Qué rivales enfrentará México en 2026?

La selección dio a conocer los amistosos que tendrá el próximo año

Dic. 16, 2025
Querétaro albergará un juego de la Selección Nacional.
A menos de ocho meses para el Mundial de 2026, el Tricolor se prepara para enfrentar este torneo rumbo a la Copa del Mundo, donde México será anfitrión por tercera vez en su historia, albergando junto con Estados Unidos y Canadá la mayor fiesta del deporte en el mundo.

JUEGOS DE PREPARACIÓN DE ENERO

El 22 de enero, el Tri enfrentará a Panamá, que también busca llegar lo más fuerte posible a la Copa del Mundo. Además de los canaleros, México enfrentará a Bolivia el 25 de enero, siendo estos dos sus primeros partidos del año, buscando claridad y seguir viendo a jugadores que están pidiendo a gritos una oportunidad en la selección.

MÉXICO ENFRENTARÁ A ISLANDIA EN QUERÉTARO

El día martes, la selección dio a conocer que México jugará ante Islandia en el Estadio La Corregidora el 25 de febrero, un rival que México ya ha enfrentado, teniendo un saldo positivo ante esta selección.

Todo parece indicar que México recibirá el año con rivales que pueden empoderar al combinado nacional, a menos de que ocurran algunas sorpresas. Nombres que en el año 2025 dieron de qué hablar por su calidad futbolística podrían verlos brillar en 2026 en busca de ganarse un lugar en el próximo Mundial.

Fernando Domínguez
