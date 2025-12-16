Toluca empata en títulos a Chivas

El pasado fin de semana, los Diablos Rojos del Toluca alzaron su título número 12 al ganarle a Tigres en una intensa final en el Nemesio Diez, donde los Diablos se colocaron como los segundos máximos ganadores de liga, empatando al Rebaño Sagrado.

POCA EXIGENCIA EN GUADALAJARA

La directiva y afición del Guadalajara han estado pasando por uno de los momentos más difíciles en años, ya que el chiverío ha visto bicampeón a su rival de ciudad, tricampeón al máximo rival histórico y ahora siendo empatados en títulos, a pesar de haber estado a dos títulos de diferencia hace menos de un año.

Hoy la situación del Guadalajara luce complicada, ya que pasó de estar a 45 minutos de empatar en títulos al América a tener la misma cantidad de ligas que el Toluca, y el panorama para el Guadalajara no se ve a que tengan un título pronto, ya que las exigencias de la liga los ponen a competir contra extranjeros de gran nivel y, por tradición, Chivas solo contrata mexicanos, aunque últimamente el Rebaño ha traído muchos refuerzos mexicoamericanos.

JUGADORES SALEN DE CHIVAS Y SALEN CAMPEONES

En el plantel del Rebaño Sagrado han estado nombres como Alexis Vega, Jesús Angulo, Alejandro Zendejas, Cristian Calderón, entre otros, que han salido de Chivas y han sido campeones, situación que pone a dudar a la afición, ya que piensan que el problema es el vestidor del Guadalajara, pues cuando salen de la institución los jugadores sacan su mejor nivel en otros equipos.

Ya son tres equipos los que alcanzan o superan la docena de títulos en México: América, el más ganador, con 16 títulos de liga.