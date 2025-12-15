¿Cuándo regresa la Liga MX? El Clausura 2026 no tendrá Play in

La Liga MX hizo oficial el calendario del Torneo Clausura 2026, certamen que tendrá ajustes importantes en su formato debido a que se disputará previo al Mundial 2026.

El balón rodará a partir del viernes 9 de enero, mientras que la Final de Vuelta se jugará el 24 de mayo, 18 días antes del debut de la Selección Mexicana en el torneo más importante a nivel global.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 1

El torneo arrancará con varios encuentros destacados, entre ellos Atlas vs Puebla, Mazatlán vs FC Juárez, Xolos vs América y Rayados vs Toluca, actual Bicampeón de la Liga MX.

Además, con el objetivo de acortar el calendario de cara al Mundial 2026, el torneo contará con tres jornadas dobles las cuales se disputarán en las fechas 2, 9 y 16.

SE VA EL PLAY IN Y CAMBIA NÚMERO DE EXTRANJEROS

Para este torneo no habrá Play In. Los primeros ocho equipos de la tabla general clasificarán directamente a la Liguilla.

Además, al jugarse sin seleccionados nacionales, los clubes podrán alinear hasta nueve futbolistas extranjeros durante la Fase Final.

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Liga BBVA MX December 15, 2025

FECHAS DE LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026

Cuartos de Final

Ida: 2 y 3 de mayo

Vuelta: 9 y 10 de mayo

Semifinales

Ida: 13 y 14 de mayo

Vuelta: 16 y 17 de mayo

Final

Ida: 21 de mayo

Vuelta: 24 de mayo

CLÁSICOS DEL CLAUSURA 2026

Los partidos más esperados del torneo ya tienen fecha: