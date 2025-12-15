  • 24° C
Deportes

¿Cuándo regresa la Liga MX? El Clausura 2026 no tendrá Play in

Este día se dio a conocer el calendario del próximo torneo del futbol mexicano donde destacan fechas comprimidas por el Mundial 2026

Dic. 15, 2025
La clasificación a la Liguilla tendrá modificaciones.
La Liga MX hizo oficial el calendario del Torneo Clausura 2026, certamen que tendrá ajustes importantes en su formato debido a que se disputará previo al Mundial 2026.

El balón rodará a partir del viernes 9 de enero, mientras que la Final de Vuelta se jugará el 24 de mayo, 18 días antes del debut de la Selección Mexicana en el torneo más importante a nivel global.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 1

El torneo arrancará con varios encuentros destacados, entre ellos Atlas vs Puebla, Mazatlán vs FC Juárez, Xolos vs América y Rayados vs Toluca, actual Bicampeón de la Liga MX.

Además, con el objetivo de acortar el calendario de cara al Mundial 2026, el torneo contará con tres jornadas dobles las cuales se disputarán en las fechas 2, 9 y 16.

SE VA EL PLAY IN Y CAMBIA NÚMERO DE EXTRANJEROS  

Para este torneo no habrá Play In. Los primeros ocho equipos de la tabla general clasificarán directamente a la Liguilla.
Además, al jugarse sin seleccionados nacionales, los clubes podrán alinear hasta nueve futbolistas extranjeros durante la Fase Final.

FECHAS DE LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026

Cuartos de Final

  • Ida: 2 y 3 de mayo
  • Vuelta: 9 y 10 de mayo

Semifinales

  • Ida: 13 y 14 de mayo
  • Vuelta: 16 y 17 de mayo

Final

  • Ida: 21 de mayo
  • Vuelta: 24 de mayo

CLÁSICOS DEL CLAUSURA 2026

Los partidos más esperados del torneo ya tienen fecha:

  • Chivas vs América | Jornada 6 – 14 de febrero
  • Tigres vs Rayados | Jornada 10 – 7 de marzo
  • Atlas vs Chivas | Jornada 10 – 7 de marzo
  • Pumas vs Cruz Azul | Jornada 11 – 14 de marzo
  • Pumas vs América | Jornada 12 – 21 de marzo
  • América vs Cruz Azul | Jornada 14 – 11 de abril
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Toluca vs Tigres: la tanda de penales más larga en la historia de la Liga MX
Deportes

Toluca vs Tigres: la tanda de penales más larga en la historia de la Liga MX

Diciembre 15, 2025

El partido de este domingo donde Diablos se proclamó bicampeón, rompió algunos récords en el futbol mexicano

Toluca se corona como campeón de la Liga MX
Deportes

Toluca se corona como campeón de la Liga MX

Diciembre 14, 2025

El equipo escarlata hizo valer su localía, mostró carácter en los momentos clave y terminó celebrando una corona que premia su constancia

Yaquis pinta de blanco a Algodoneros y se queda con la serie
Deportes

Yaquis pinta de blanco a Algodoneros y se queda con la serie

Diciembre 14, 2025

El marcador final quedó 4-0, con gran labor en el montículo de Brandon Brennan