Deportes

Toluca se corona como campeón de la Liga MX

El equipo escarlata hizo valer su localía, mostró carácter en los momentos clave y terminó celebrando una corona que premia su constancia

Dic. 14, 2025
Toluca ya es campeón del futbol mexicano. Los Diablos Rojos levantaron el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras imponerse a Tigres en una final intensa, dramática y cargada de emociones, que se definió después de 90 minutos vibrantes, tiempos extra y una larga tanda de penales en el Estadio Nemesio Diez.

El equipo escarlata hizo valer su localía, mostró carácter en los momentos clave y terminó celebrando una corona que premia su constancia a lo largo del torneo.

TOLUCA GANA EL PARTIDO Y EMPATA LA SERIE

El duelo de vuelta comenzó cuesta arriba para Toluca. Tigres se adelantó en el marcador con un gol de Fernando Gorriarán, resultado que ponía a los visitantes con ventaja global tras el 1-0 obtenido en la ida.

Sin embargo, Toluca no bajó los brazos. Con dominio territorial y posesión abrumadora, el equipo local insistió hasta encontrar recompensa. Helinho apareció antes del descanso con un gran remate cruzado que igualó el partido y encendió el estadio.

En la segunda mitad, el propio Helinho volvió a ser determinante, ahora como asistidor, al habilitar a Paulinho, quien marcó el 2-1 que igualó la serie y confirmó la superioridad escarlata en el trámite del encuentro.

SUPERIORIDAD ESCARLATA DURANTE LOS 90 MINUTOS

Toluca fue ampliamente superior en tiempo regular. Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto local, con una posesión cercana al 80 por ciento y una clara diferencia en remates al arco.

A pesar de ello, Tigres reaccionó tras el gol de Paulinho y logró equilibrar el partido en algunos pasajes, lo que llevó la final a tiempos extra. El desgaste físico comenzó a notarse en ambos equipos, que llegaban al cierre del torneo tras un semestre exigente.

En la prórroga, Toluca volvió a tomar la iniciativa y generó las oportunidades más claras, mientras Tigres apostó por resistir. Ninguno logró marcar y la final tuvo que definirse desde los once pasos.

La tanda de penales fue larga y tensa, con aciertos y errores de ambos lados. Tigres tuvo varias oportunidades para cerrar la serie, pero Toluca respondió en cada momento límite, manteniéndose con vida gracias a la concentración de sus cobradores.

TOLUCA LEVANTA EL TÍTULO EN UNA FINAL DRAMÁTICA

El momento decisivo llegó cuando Tigres falló un disparo clave y Toluca tuvo la oportunidad de sentenciar. Los Diablos Rojos no desaprovecharon la ocasión y convirtieron el penal que desató la locura en el Nemesio Diez.

Así, Toluca se impuso en la tanda y se coronó campeón de la Liga MX, cerrando el Apertura 2025 con una noche histórica para su afición.

UN CAMPEONATO QUE PREMIA EL ESFUERZO

El título de Toluca es el reflejo de un equipo sólido, competitivo y constante a lo largo del torneo. Con un funcionamiento claro y jugadores determinantes en los momentos clave, los Diablos Rojos vuelven a lo más alto del futbol mexicano.

La afición escarlata celebra un campeonato sufrido, emocionante y lleno de orgullo, que quedará marcado como una de las finales más intensas de los últimos años en la Liga MX.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


