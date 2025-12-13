Yaquis de Obregón empata la serie ante Algodoneros

Yaquis de Obregón empató la serie ante Algodoneros de Guasave, liderados por una gran labor de Odrisamer Despaigne, quien trabajó durante siete entradas completas, permitiendo solo una carrera.

La ofensiva fue encabezada por Roberto “Tito” Valenzuela, quien conectó cuadrangular y produjo tres carreras. Víctor Mendoza y Sebastián Elizalde también se volaron la barda para respaldar el ataque obregonense.

La gente de Gabe Álvarez respondió desde muy temprano y, como es costumbre en Obregón, el ataque llegó rápidamente sobre la serpentina contraria.

Obregón pisó la registradora en un par de ocasiones gracias a los jonrones espalda con espalda de Roberto Valenzuela y Víctor Mendoza para colocar la pizarra 2-0. Posteriormente sumaron una carrera más con imparable de “Tito” Valenzuela, quien impulsó a Allen Córdoba.

En la cuarta entrada, Juan Carlos Gamboa conectó su primer triple con el uniforme de Yaquis y anotó con sencillo de Santiago Chávez, ampliando la ventaja a 4-0.

Guasave se quitó la blanqueada en la quinta entrada al anotar una carrera para colocar el marcador 4-1, pero en la parte baja de ese mismo episodio Obregón respondió con dos más, producto del cuadrangular de Sebastián Elizalde con un compañero a bordo, aumentando la ventaja a 6-1.

En la séptima entrada, Obregón sumó una carrera más cuando José Gaitán conectó doblete y posteriormente fue impulsado por Roberto “Tito” Valenzuela, quien llegó a tres carreras producidas en el encuentro, colocando el marcador 7-1. En la parte alta del octavo episodio, Algodoneros anotó una carrera más para dejar la pizarra final 7-2.

El triunfo fue para el abridor de Yaquis, Odrisamer Despaigne, quien logró su tercera victoria consecutiva tras lanzar siete entradas completas, permitiendo seis imparables y una carrera, otorgando dos bases por bolas y ponchando a cinco rivales. Fue relevado por dos lanzadores más.

La derrota fue para el abridor de Guasave, Saúl Vázquez, quien trabajó tres entradas completas, permitió seis imparables y cuatro carreras, no otorgó bases por bolas y ponchó a dos bateadores. Fue apoyado por cinco lanzadores más.

Este domingo se define la serie. Yaquis de Obregón enviará al montículo a Brandon Brennan, mientras que por Algodoneros lo hará Jorge Antonio Pérez, en duelo programado para iniciar a las 5:00 de la tarde.