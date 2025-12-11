  • 24° C
Deportes

Yaquis deja la serie en Guadalajara

Obregón cae ante Charros 4-0; es la tercera serie consecutiva que se pierde

Dic. 11, 2025
Obregón recibe a Guasave este fin de semana.
La historia fue completamente distinta para los Yaquis de Ciudad Obregón en el tercer juego de la serie en Guadalajara. En esta ocasión no hubo rebelión, no hubo reacción ofensiva y ni siquiera pudieron fabricar una carrera, por lo que terminaron dejando la serie en manos de los Charros al caer por blanqueada de 4-0 en el Estadio Panamericano.

Charros construyó sus anotaciones poco a poco, aprovechando cada oportunidad que se les presentó. Abrieron el marcador con una carrera en la parte baja de la segunda entrada y aumentaron la ventaja con otra en la tercera.

En la sexta volvieron a timbrar para poner las cosas 3-0, y finalmente, en el octavo episodio, Mateo Gil conectó un cuadrangular solitario que selló el marcador definitivo de 4-0.

El bateo oportuno brilló por su ausencia durante toda la noche para la tribu cajemense. En la novena entrada parecía que podía repetirse la historia del juego anterior, donde Obregón logró armar una rebelión tardía, pero en esta ocasión el emergente Guillermo Williamson falló al batear una rola para doble matanza que apagó por completo cualquier esperanza de reacción.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Charros abrió Manny Bañuelos, quien se llevó la victoria con una sólida labor de seis entradas completas. Solo permitió un imparable, regaló cinco bases por bolas y ponchó a cuatro rivales. Después de él desfilaron cuatro lanzadores más, entre ellos Zac Rosscup, quien terminó adjudicándose el salvamento al retirar sin problemas la última parte del encuentro.

Por el lado de Yaquis, el abridor Orlando Lara cargó con el descalabro tras lanzar cinco entradas y dos tercios. Admitió seis imparables, tres carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos bateadores. La ofensiva nunca pudo respaldarlo y el bullpen obregonense también tuvo que ver acción con tres relevistas adicionales.

YAQUIS RECIBE A ALGODONEROS

Ahora, Yaquis regresa a casa este viernes, tomando vuelo por la mañana rumbo a Ciudad Obregón, donde por la noche recibirán a los Algodoneros de Guasave en punto de las 7:10 PM, buscando recuperar terreno y reencontrarse con la victoria ante su afición.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

