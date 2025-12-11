Todas las fechas y sedes de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El nuevo Mundial 2026 ya nos tiene de cabeza. Esta vez, nuestro país vuelve a colocarse en el centro del mapa futbolero con tres escenarios que son auténticos templos deportivos: el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.
Cada sede aportará capítulos clave del torneo, creando una ruta futbolera que recorrerá México de sur a norte mientras la emoción escala con cada fecha. Si ya estás armando tu itinerario o simplemente quieres seguir la Copa sin perder detalle, aquí tienes la guía definitiva con todas las fechas confirmadas por FIFA, organizadas por sede.
MUNDIAL 2026 EN MÉXICO
Estadio Azteca — Ciudad de México
El coloso de Santa Úrsula hará historia al convertirse en el único estadio del mundo en inaugurar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).
- Jueves 11 de junio de 2026
Partido 1 — Grupo A
Juego inaugural: México vs Sudáfrica (confirmado)
- Miércoles 17 de junio de 2026
Partido 24 — Grupo K
Fase de grupos (confirmado)
- Miércoles 24 de junio de 2026
Partido 53 — Grupo A
México juega; rival por definir
- Martes 30 de junio de 2026
Partido 79 — Dieciseisavos de final
Rivales por definir
- Domingo 5 de julio de 2026
Partido 92 — Octavos de final
Rivales por definir
Estadio Akron — Guadalajara
La casa rojiblanca será una de las más animadas del torneo, con partidos decisivos en fase de grupos.
- Jueves 11 de junio de 2026
Partido 2 — Grupo A
Fase de grupos (confirmado)
- Jueves 18 de junio de 2026
Partido 28 — Grupo A
México vs Corea del Sur (confirmado)
- Martes 23 de junio de 2026
Partido 48 — Grupo K
Fase de grupos (confirmado)
- Viernes 26 de junio de 2026
Partido 66 — Grupo H
Fase de grupos (confirmado)
Estadio BBVA — Monterrey
El Gigante de Acero recibirá partidos clave y un duelo de eliminación directa.
- Domingo 14 de junio de 2026
Partido confirmado por fase de grupos
- Sábado 20 de junio de 2026
Partido confirmado por fase de grupos
- Miércoles 24 de junio de 2026
Partido confirmado por fase de grupos (o posible encuentro del Grupo A)
- Lunes 29 de junio de 2026
Partido 75 — Dieciseisavos de final
EL VERANO QUE MÉXICO NO OLVIDARÁ
Con tres sedes de nivel mundial y un total de 13 partidos, México está listo para vivir un verano histórico. Los estadios lucirán renovados, las ciudades vibrarán al ritmo de la Copa del Mundo y millones de aficionados locales y visitantes, compartirán una fiesta que cruzará generaciones.
Ya sea que viajes de estadio en estadio, armes tu propio "road trip mundialista" o sigas cada partido desde casa, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de esos recuerdos que se quedan tatuados para siempre.