Deportes

Todas las fechas y sedes de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

México vuelve a ser protagonista en la Copa del Mundo con tres sedes icónicas que recibirán 13 partidos, incluido el histórico duelo inaugural

Dic. 11, 2025
México está listo para vivir un verano histórico.
El nuevo Mundial 2026 ya nos tiene de cabeza. Esta vez, nuestro país vuelve a colocarse en el centro del mapa futbolero con tres escenarios que son auténticos templos deportivos: el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.

Cada sede aportará capítulos clave del torneo, creando una ruta futbolera que recorrerá México de sur a norte mientras la emoción escala con cada fecha. Si ya estás armando tu itinerario o simplemente quieres seguir la Copa sin perder detalle, aquí tienes la guía definitiva con todas las fechas confirmadas por FIFA, organizadas por sede.

MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

Estadio Azteca — Ciudad de México

El coloso de Santa Úrsula hará historia al convertirse en el único estadio del mundo en inaugurar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

  • Jueves 11 de junio de 2026

Partido 1 — Grupo A

Juego inaugural: México vs Sudáfrica (confirmado)

  • Miércoles 17 de junio de 2026

Partido 24 — Grupo K

Fase de grupos (confirmado)

  • Miércoles 24 de junio de 2026

Partido 53 — Grupo A

México juega; rival por definir

  • Martes 30 de junio de 2026

Partido 79 — Dieciseisavos de final

Rivales por definir

  • Domingo 5 de julio de 2026

Partido 92 — Octavos de final

Rivales por definir

Estadio Akron — Guadalajara

La casa rojiblanca será una de las más animadas del torneo, con partidos decisivos en fase de grupos.

  • Jueves 11 de junio de 2026

Partido 2 — Grupo A

Fase de grupos (confirmado)

  • Jueves 18 de junio de 2026

Partido 28 — Grupo A

México vs Corea del Sur (confirmado)

  • Martes 23 de junio de 2026

Partido 48 — Grupo K

Fase de grupos (confirmado)

  • Viernes 26 de junio de 2026

Partido 66 — Grupo H

Fase de grupos (confirmado)

Estadio BBVA — Monterrey

El Gigante de Acero recibirá partidos clave y un duelo de eliminación directa.

  • Domingo 14 de junio de 2026

Partido confirmado por fase de grupos

  • Sábado 20 de junio de 2026

Partido confirmado por fase de grupos

  • Miércoles 24 de junio de 2026

Partido confirmado por fase de grupos (o posible encuentro del Grupo A)

  • Lunes 29 de junio de 2026

Partido 75 — Dieciseisavos de final

EL VERANO QUE MÉXICO NO OLVIDARÁ

Con tres sedes de nivel mundial y un total de 13 partidos, México está listo para vivir un verano histórico. Los estadios lucirán renovados, las ciudades vibrarán al ritmo de la Copa del Mundo y millones de aficionados locales y visitantes, compartirán una fiesta que cruzará generaciones.

Ya sea que viajes de estadio en estadio, armes tu propio "road trip mundialista" o sigas cada partido desde casa, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de esos recuerdos que se quedan tatuados para siempre.

Redacción
