¿Barcelona jugará contra el Guadalajara?

En el futbol español, la competencia fuera de la liga de primera división tiene otro nivel, ya que equipos de tercera división se enfrentan a clubes de primera y segunda división profesional. A lo largo de la historia, estos encuentros han dejado partido dignos de recordar.

GUADALAJARA ENFRENTARÁ AL BARCELONA

El Club Deportivo Guadalajara (de España) se enfrentará a uno de los equipos más grandes de Europa, el FC Barcelona, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Guadalajara buscará hacer una hazaña histórica y competir al máximo contra los culés el próximo martes 16 de diciembre.

El Guadalajara llega a este compromiso después de avanzar en las rondas eliminatorias previas, eliminando a Cacereño y a AD Ceuta, y ahora buscará competir al máximo frente al FC Barcelona.

DIFERENCIA DE COMPETENCIAS EN EUROPA Y MÉXICO

Este tipo de cruces hace que el futbol europeo sea muy seguido, ya que en este tipo de partidos ocurren historias increíbles, donde un equipo humilde puede vencer a uno consolidado, o las estrellas brillan ante los ojos de Europa. Esto contrasta con el futbol mexicano, donde las franquicias de segunda división no pueden enfrentarse a los equipos de primera en partidos oficiales, después de la desaparición de la Copa MX, un torneo donde varios jóvenes canteranos soñaban con debutar con sus equipos.

Esperemos que, en el futuro, el futbol mexicano regrese al ascenso y descenso, para ver cómo los equipos compiten por ascender y no descender, fomentando el crecimiento deportivo y reviviendo esas noches mágicas del balón mexicano.