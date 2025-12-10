Cruz Azul es eliminado por Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul quedó fuera de la Copa Intercontinental 2025 tras caer 1-2 ante Flamengo en el Derbi de las Américas, en un partido que quedó marcado por errores y por el destacado desempeño de Giorgian De Arrascaeta, autor del doblete brasileño.

Flamengo impuso condiciones desde el inicio con una presión alta que complicó la salida celeste. Al minuto 14 llegó el primer golpe pues en un mal pase de Gonzalo Piovi dejó a De Arrascaeta mano a mano frente a Andrés Gudiño, quien fue superado para el 0-1.

La Máquina tardó en reaccionar, pero cerró fuerte el primer tiempo. Aunque un tanto de Gabriel Fernández fue anulado, al 44´ Jorge Sánchez conectó una volea espectacular para el 1-1, su tercer gol con Cruz Azul.

El complemento fue más parejo, pero Flamengo generó mayor peligro con posesiones profundas. Al 71´, una jugada revisada por la tecnología de línea de gol confirmó el segundo tanto de De Arrascaeta, pese al esfuerzo de Carlos Rotondi por evitar la caída. Ese 1-2 sepultó las aspiraciones celestes.

EL RELOJ NO MIENTE. CUANDO TODO QUEMA, APARECE DE ARRASCAETA



SEGUNDA ELIMINACIÓN EN UNA SEMANA

La derrota significó la cuarta caída de Nicolás Larcamón al frente del equipo y la segunda eliminación en menos de una semana, luego de perder ante Tigres en semifinales del Apertura 2025.

Piovi quedó marcado como el villano de la noche por el error que abrió el marcador, mientras que De Arrascaeta se consagró como la figura del encuentro.

Cruz Azul cerró así su participación en 2025. El equipo regresará a la Ciudad de México para tomar descanso antes de iniciar la preparación rumbo al Clausura 2026, con varias lecciones que atender tras un cierre de año amargo.