Concachampions 2026: ¿Quiénes serán los rivales de Cruz Azul, América, Tigres y Pumas?

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ya tiene definidos los cruces de su Primera Ronda tras el sorteo oficial. El torneo comenzará en febrero con 27 equipos en busca del título continental, encabezados por Cruz Azul, actual campeón defensor.
El sorteo generó grandes enfrentamientos, destacando el choque entre Pumas y el San Diego FC de Hirving "Chucky" Lozano. Por su parte, Cruz Azul arrancará la defensa de su corona frente al Vancouver FC de Canadá.
Monterrey se medirá al Club Xelajú de Guatemala, mientras que América enfrentará al Olimpia de Honduras. Tigres, por su parte, va contra Forge FC en su camino a los octavos de final.
El torneo mantiene el formato tradicional con eliminación directa a lo largo de cinco fases: Primera Ronda, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final. Cinco equipos ya están clasificados directamente a los octavos por ser campeones regionales: Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, LD Alajuelense y Mount Pleasant FA.
PARTIDOS CONFIRMADOS PARA LA PRIMERA RONDA
Tras el sorteo, estos son los duelos de la Primera Ronda:
- Pumas vs San Diego FC
- LA Galaxy vs Sporting San Miguelito
- Cruz Azul vs Vancouver FC
- Monterrey vs Club Xelajú
- Los Angeles FC vs Real CD España
- Nashville SC vs Ottawa
- América vs Olimpia
- Philadelphia vs Defence Force
- Tigres vs Forge FC
- FC Cincinnati vs O&M FC
- Whitecaps vs CS Cartaginés
CRUCES POTENCIALES Y LA POSIBILIDAD DE ENFRENTAR A MESSI
El sorteo dejó abiertas varias posibilidades atractivas para las siguientes fases.
- América podría enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en Cuartos de Final, siempre y cuando ambos avancen.
- Monterrey podría verse con Cruz Azul en Octavos.
- Tigres tendría una posible semifinal contra Messi, y ese mismo duelo podría ponerlos frente al América si ambos llegan a esa instancia.