Sergio Ramos se despide de Rayados: el defensa español agradece a Monterrey

Sergio Ramos oficializó su despedida del Club de Futbol Monterrey con un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció la experiencia vivida en México y el trato recibido por parte de la afición y del club.

El defensa español destacó especialmente el orgullo que sintió "por portar el brazalete de capitán de Rayados".

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", escribió Ramos en su cuenta de X, un día después de hacer pública su salida del futbol mexicano tras casi un año en Monterrey.

ASÍ FUE SU PASO POR RAYADOS

El campeón del mundo con España en 2010 subrayó lo que significó para él liderar al equipo.

"Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero en todos los partidos que hemos jugado en casa", expresó.

Ramos también resaltó su compromiso dentro y fuera de la cancha: "Lo he dejado todo para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3 mil minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras".

ORGULLOSO DE PERTENECER

El defensa español extendió su agradecimiento al club, compañeros, cuerpos técnicos, empleados y, especialmente, a la afición que lo acompañó desde su llegada a la ciudad.

"Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo: ¡Arriba el Monterrey!", concluyó el futbolista de 39 años, quien previamente militó dieciséis años en el Real Madrid, cuatro en el Sevilla (en dos etapas) y dos en el París Saint-Germain.