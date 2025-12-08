  • 24° C
Deportes

Liga MX confirma días y horarios de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Esta semana se conocerá al campeón del presente torneo donde Los Diablos buscan el bicampeonato

Dic. 08, 2025
Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 3 del Apertura 2025, el 26 de julio.
La Liga MX reveló de manera oficial las fechas y horarios de la Gran Final del Torneo Apertura 2025, donde Toluca y Tigres disputarán el título del futbol mexicano. Será el próximo domingo 14 de diciembre cuando se conozca al nuevo monarca del balompié nacional.

Tras unas Semifinales vibrantes, Toluca y Tigres se quedaron con los boletos a la serie definitiva, protagonizando una Final entre los dos mejores equipos de la Fase Regular. Los Diablos Rojos, actuales campeones, finalizaron como líderes con 37 puntos, mientras que los felinos fueron sublíderes con 36 unidades.

El primer lugar general obtenido por el Toluca será determinante, pues les permite cerrar la serie en el Estadio Nemesio Diez, el mismo escenario donde levantaron su más reciente título el pasado mes de mayo.

FECHAS Y HORARIOS DE LA FINAL DEL APERTURA 2025

  • Final de Ida
    Jueves 11 de diciembre
    Estadio Universitario
    20:00 horas
  • Final de Vuelta
    Domingo 14 de diciembre
    Estadio Nemesio Diez
    19:00 horas

ASÍ LLEGARON LOS FINALISTAS

Toluca eliminó en la Liguilla a FC Juárez y Rayados de Monterrey bajo la dirección de Antonio Mohamed.

Tigres, comandados por Guido Pizarro, superaron a Xolos de Tijuana y Cruz Azul.

ASÍ JUGARON TOLUCA VS TIGRES EN FASE REGULAR

Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 3 del Apertura 2025, el 26 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Fue un duelo lleno de emociones y goles, donde Tigres se impuso 4-3.

Los goles felinos fueron obra de Jonathan Herrera, un doblete de Nicolás Ibáñez y un autogol de Federico Pereira. Por los Diablos anotaron Paulinho, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz.

César Leyva
