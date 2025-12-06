Tigres vence a Cruz Azul para enfrentar a Toluca en la gran Final de la Liga MX

El conjunto universitario vuelve a la pelea por el título al conseguir su pase a la final del Apertura 2025 tras superar a Cruz Azul en un Estadio Universitario que vivió una noche de tensión y euforia. El gol de Juan Brunetta puso el 1-0 de la vuelta y colocando el mrcador global 2-1, resultado con el que los dirigidos por Guido Pizarro avanzaban al duelo decisivo, donde ya espera Toluca, clasificado horas antes en una semifinal vibrante ante Monterrey.

Desde el arranque, Tigres impuso condiciones con un fútbol vertical que obligó a la Máquina a retroceder líneas, y el premio llegó al minuto 27 cuando André-Pierre Gignac filtró un pase quirúrgico que Brunetta transformó en la anotación que marcaría el rumbo del partido.

El tanto obligó a Cruz Azul a modificar su plan, aunque la insistencia visitante se topó una y otra vez con un ordenado bloque defensivo felino.

Con el marcador a favor, Tigres administró el juego con inteligencia. Correa, Lainez y Gorriarán fueron constantes generadores de desgaste, mientras que Cruz Azul intentaba responder desde media distancia con tiros de Faravelli, Rivero y Piovi, por lo que Nahuel Guzmán y la zaga auriazul atendieron cada intento sin mayores sobresaltos, enviando el partido al descanso con sensación de control local.

El segundo tiempo trajo el momento más tenso de la serie, al 68´, el VAR señaló penal sobre Gabriel Fernández tras un contacto con Rómulo, sin embargo, la ilusión cementera duró poco, el delantero cruzazulino cobró la pena máxima, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo, dejando escapar la oportunidad más clara para igualar el marcador, lo que significó un golpe emocional del que "La Máquina" no logró reponerse.

Larcamón intentó reanimar a su equipo con movimientos ofensivos, aunque sin éxito, Tigres, en contraste, ajustó con las entradas de Ozziel Herrera, Purata y Vigón, apostando por piernas frescas para resistir los últimos embates, Y la noche se complicó aún más para Cruz Azul con la lesión de Jesús Orozco, quien dejó a su equipo con 10 jugadores al haberse agotado las sustituciones, y pese al desgaste y la desventaja numérica, la visita lanzó centros desesperados en el cierre, todos neutralizados por la defensa regiomontana.

Los siete minutos añadidos se vivieron con alta tensión en el Universitario, cuando al minuto 90+5 el equipo celeste logró igualar el marcador a un gol, sin embargo, tras el silbatazo final todos los esfuerzos por parte de los capitalinos fueron en balde, ya que, al igual que en la otra Semifinal, la posición en la tabla le dio el pase al equipo local.

Ahora, el cuadro universitario se enfoca en Toluca, un rival que llega con ritmo goleador y un impulso anímico importante tras eliminar a Monterrey; la mesa está puesta para una Final electrizante entre dos equipos de enorme poder ofensivo y estilos contrastantes.