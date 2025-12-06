Nuevos inmortales en el Recinto Histórico

El Estadio Yaquis vivió una de sus noches más emotivas previo al segundo juego de la serie frente a Tomateros de Culiacán, cuando la directiva del Club Yaquis de Obregón y el Recinto Histórico Alfonso R. Bours entronizaron a tres figuras de la época dorada de la tribu: Adrián Ramírez, Jesús “Chito” López y Eddie Díaz. Este último, además, recibió el máximo honor posible para un integrante de la organización: su número 42 fue retirado oficialmente.

La ceremonia, encabezada por el director del recinto, Jaime Ariel Álvarez, reunió a familiares, directivos, exjugadores, cuerpo técnico y aficionados que fueron testigos de una velada cargada de nostalgia y reconocimiento.

EL RECONOCIMIENTO A UNA ÉPOCA DORADA

La presentación inició con la entrada de los invitados de honor, entre ellos las esposas de los nuevos inmortales:

Ericka del Carmen Martínez, esposa de Adrián Ramírez

Laura Cristina Félix, esposa de Jesús “Chito” López

Diahn Marié, esposa de Eddie Díaz

También estuvieron presentes el presidente del club, René Arturo Rodríguez; el inmortal Octavio “Tavo” Álvarez; el mánager de Yaquis, Gabe Álvarez; el cronista Francisco Pérez Diz y Samuel Wong González, ambos inmortales; así como Gilberto Ruiz Razo, miembro del recinto. Por la visita, asistió Lorenzo Bundy, mánager de Tomateros, acompañado de jugadores y cuerpo técnico.

René Arturo Rodríguez fue el encargado de dar lectura a las placas de reconocimiento y revivir anécdotas que marcaron la relación del club con el comandante Eddie Díaz, estratega que transformó a Yaquis en una potencia inolvidable.

LAS CASACAS CONMEMORATIVAS FUERON ENTREGADAS POR FIGURAS REPRESENTATIVAS:

Ramírez recibió la suya de manos de Octavio Álvarez.

López, de Víctor Hugo Mendoza, primera base del equipo.

Díaz, de Gabe Álvarez, símbolo del respeto que la institución le guarda.

Los tres homenajeados ofrecieron mensajes breves, emotivos y llenos de gratitud. La ovación de los aficionados acompañó cada palabra, demostrando el cariño que la afición cajemense conserva hacia quienes forjaron una de las etapas más exitosas en la historia del club.

EL ADIÓS AL NÚMERO 42

El momento culminante llegó al cierre de la quinta entrada, cuando se anunció el retiro del número 42, cifra que Eddie Díaz portó durante sus años dorados como mánager. Desde ahora, ese número quedará inmortalizado en lo más alto del jardín central, reservado únicamente para su legado.

Visiblemente emocionado, Eddie agradeció el gesto, mencionando que el “42” tiene un significado especial para su familia: representa a sus cuatro hijos, su esposa y él.

La directiva también le entregó una chamarra especial con la leyenda “Tricampeones”, un recordatorio del histórico logro conseguido bajo su gestión, cuando dirigió a un grupo de jugadores que se convirtieron en verdaderos ídolos de Ciudad Obregón.

YAQUIS CAEN Y PIERDEN LA SERIE; HOY BUSCARÁN EL DEL HONOR

La escuadra local no pudo ante la ofensiva de Tomateros de Culiacán, que se impuso por pizarra de 6-3 y aseguró la serie. El joven Fernando Sánchez no salió en su noche y terminó perdiendo su primer juego de la temporada.

De nuevo, el batazo oportuno por Ciudad Obregón no estuvo presente y, a pesar de mostrar chispazos a la ofensiva, no lograron concretar un rally que les diera carreras y la posibilidad de alcanzar al rival.

El pitcher ganador fue el abridor de Tomateros, Aldo Montes, quien lanzó cinco entradas completas, permitió tres imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a tres contrarios. Después desfilaron cuatro lanzadores más, entre ellos Anthony Gose, quien se adjudicó el salvamento.

Por Yaquis, el derrotado fue Fernando Sánchez, que aguantó labor de cinco entradas completas, recibió cuatro imparables, le anotaron tres carreras, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a dos contrarios. Fue auxiliado por cinco lanzadores más.

Este domingo culmina la serie. Yaquis de Obregón buscará el juego del honor enviando a Odrisamer Despaigne, mientras que Culiacán intentará la barrida con Manny Barreda. El partido dará inicio en punto de las 5:00 p.m.