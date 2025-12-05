  • 24° C
Yaquis cae en el primero de la serie ante Tomateros 5-3

Llegan a tres derrotas consecutivas; hoy buscarán empatar la contienda

Dic. 05, 2025
Fernando Sánchez será el encargado de abrir por Obregón este sábado.
Tomateros de Culiacán se quedó con la victoria al abrir la serie en el Estadio Yaquis, al vencer a los locales 5-3. Con este resultado, los de Obregón suman tres derrotas consecutivas.

De nuevo, la ofensiva de los de la antigua Cajeme no bateó a la hora cero y pagaron las consecuencias al término del partido.

El juego se mantuvo cerrado en las primeras entradas gracias a un gran duelo de pitcheo entre los abridores. Tomateros de Culiacán pisó el pentágono primero al anotar una carrera en la parte alta de la tercera entrada. Sumó su segunda raya en la alta de la sexta. Obregón respondió con una carrera en la parte baja de la séptima entrada.

Culiacán amplió la ventaja con tres carreras en la parte alta de la octava entrada para poner el marcador 5-1. Yaquis respondió con una en la baja del octavo episodio para acercarse 5-2.

En la novena baja, Chisao encabezó un intento de reacción ofensiva yaqui al anotar una carrera, pero no fue suficiente para poner en predicamento la ventaja de Tomateros, que finalmente se llevó la victoria.

LANZADORES DEL PARTIDO

El abridor de Yaquis, Rolando Lara, cargó con el descalabro, su primera derrota de la temporada. Lanzó cinco entradas y un tercio, permitió cinco imparables, dos carreras, no otorgó bases por bolas y ponchó a tres rivales. Fue relevado por tres lanzadores más.

Por Culiacán abrió Jalen Miller, con labor de cuatro entradas completas, insuficientes para aspirar al triunfo: le conectaron dos imparables, regaló dos bases por bolas y ponchó a cuatro. Lo siguieron seis lanzadores más, entre ellos Víctor González, quien se adjudicó la victoria, y Anthony Gose, que logró el salvamento.

POR EL EMPATE MAÑANA

Este sábado continúa la serie: Yaquis buscará empatar la contienda enviando a Fernando Sánchez al montículo, mientras que Culiacán mandará a Aldo Montes con la intención de amarrar la serie.

Joel Luna
Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

