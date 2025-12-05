México ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026

Luego del sorteo realizado en Washington, donde la Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo A, quedaron definidos los tres compromisos que el Tricolor disputará en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, torneo que albergarán México, Estados Unidos y Canadá.

El combinado dirigido por Javier Aguirre tendrá el honor de inaugurar el certamen el 11 de junio, en el remodelado Estadio Azteca, cuando enfrente a Sudáfrica, un rival que llega con una nueva generación de futbolistas y que buscará arruinar la fiesta tricolor desde el primer día. Será un duelo cargado de historia y simbolismo, pues marcará el regreso del Coloso de Santa Úrsula a otra inauguración mundialista, algo que solo México ha logrado repetir.

FORMATO Y ALCANCE DEL MUNDIAL 2026

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 106 partidos distribuidos en 16 sedes a lo largo de los tres países anfitriones. Un formato ampliado que promete emoción, estadios llenos y un calendario muy exigente para todas las selecciones.

El segundo compromiso de México está programado para el 18 de junio, en Guadalajara, donde se verá las caras con Corea, un rival incómodo, rápido y con buen manejo de balón. La afición tapatía volverá a vivir un ambiente mundialista lleno de color y expectativa, esperando que la Selección llegue con la motivación a tope tras su debut.

El tercer y último partido de la fase de grupos será el 24 de junio, nuevamente en la Ciudad de México, ante el equipo que resulte ganador del repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia y República Checa. Cualquiera de esas selecciones representa un desafío considerable, todas con experiencia en competencias internacionales y con planteles competitivos.

México buscará avanzar a la siguiente ronda y mantener viva la ilusión de millones de aficionados que sueñan con ver al Tricolor firmar una actuación histórica en este Mundial que, por tercera vez, pisará suelo mexicano. Con el apoyo de su gente, estadios emblemáticos y un calendario exigente, la Selección Mexicana afrontará una fase de grupos que promete emociones fuertes y mucha expectativa camino a los duelos decisivos.

El resto de los grupos también quedaron definidos y repartidos los 48 boletos que otorgó la FIFA en este nuevo formato