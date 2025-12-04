  • 24° C
Deportes

Sorteo del Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, así como la jefa de gobierno de CDMX hicieron el viaje a Washington

Dic. 04, 2025
El evento ha generado gran expectativa.
El sorteo del Mundial 2026, uno de los acontecimientos futbolísticos más esperados del año, se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D. C., en Estados Unidos.

En este recinto se reunirán autoridades deportivas y representantes de las selecciones para definir el camino del torneo más grande en la historia, con 48 participantes y una expectación sin precedentes.

SELECCIONES CON LUGAR ASEGURADO

Hasta el momento, 42 selecciones tienen su lugar asegurado, mientras que seis más están pendientes de resolverse mediante las repescas, cuatro provenientes de UEFA y dos de repechajes intercontinentales.

Este proceso completará el cuadro final de equipos que integrarán los bombos del sorteo, donde ya figuran potencias como México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Brasil, Portugal, Inglaterra, entre otras.

HORARIO Y DÓNDE VER EL SORTEO

La FIFA confirmó que la ceremonia comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

La cobertura será amplia y gratuita a través de diversas plataformas, incluyendo televisión abierta, canales de paga y servicios de streaming, además de transmisiones digitales y análisis posteriores en medios nacionales e internacionales.

  • Análisis post: Milenio TV y Canal 6 Delay
  • Televisión abierta: Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca
  • Televisión por cable: TUDN
  • Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com

De esta manera, los aficionados podrán seguir en tiempo real la conformación de los grupos y el destino que cada selección enfrentará rumbo a la Copa del Mundo 2026.

César Leyva
