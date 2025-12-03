Cruz Azul y Tigres empatan 1-1 en la Ida de Semifinales del Apertura 2025

Cruz Azul y Tigres firmaron un empate 1-1 en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, dejando todo por definirse en la vuelta del próximo sábado en el Volcán.

La Máquina buscó con insistencia la ventaja, pero los felinos resistieron y el juego terminó con otro empate en casa les basta para clasificar a la final de la Liga MX.

Luego de un primer tiempo cerrado y con pocas emociones, el cierre dio un duelo mucho más movido, con llegadas constantes y un penalti que cambió el ritmo del encuentro.

Cruz Azul salió más agresivo al segundo tiempo, generando disparos de larga distancia y centros que obligaron a Tigres a replegarse cerca de la portería de Nahuel Guzmán.

Los visitantes, sin embargo, respondieron con velocidad y transiciones peligrosas, como el aviso tempranero de Gorriarán que pegó en el poste.

ASÍ FUERON LOS GOLES

El marcador se abrió al minuto 61, cuando Ángel Correa recibió un pase de Rômulo dentro del área y definió con un derechazo cruzado para el 0-1. La Máquina intentó reaccionar con intentos de Rivero y Gabriel Fernández, pero sin puntería.

El empate llegó al 76´. Una mano de Marco Farfán dentro del área derivó en penalti, que Gabriel Fernández convirtió con un disparo colocado a la escuadra derecha para el 1-1. Desde ese momento, Cruz Azul intensificó la presión, mientras Tigres ajustó líneas para aguantar el resultado.

En la recta final, ambos equipos estuvieron cerca del gol del triunfo. Rivero probó de media distancia al 83´, y Gabriel Fernández conectó un cabezazo al 90´ que se fue apenas desviado. Tigres también tuvo la suya con un disparo alto de Correa al 89´.

El cierre estuvo marcado por faltas, amonestaciones y pausas por lesiones, pero sin un gol definitivo. Con el 1-1, la serie sigue abierta y se decidirá en el Volcán, donde Cruz Azul está obligado a ganar.