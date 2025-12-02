¿Llegará Sepúlveda a reforzar a Chivas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se despidieron del campeonato el pasado domingo tras caer 3-2 ante La Máquina del Cruz Azul, en un gran juego que quedó para la historia de las liguillas de la Liga MX. Además del increíble resultado, ocurrieron situaciones como el penal fallado por Chicharito y la gran remontada del Azul sobre el Rebaño, con la cual consiguieron su pase a las semifinales del futbol mexicano.

¿SEPÚLVEDA TENDRÁ REVANCHA CON CHIVAS?

El ahora jugador del Azul, Ángel Sepúlveda, ya fue alguna vez jugador rojiblanco, aunque su etapa en Verde Valle no fue la mejor y terminó siendo vendido y prestado a varios equipos del futbol mexicano. No fue hasta que llegó a La Noria que pudo destacar, ya que fue campeón de goleo en la Concacaf Champions Cup, donde Cruz Azul se consagró monarca de esa competición.

Pero ahora, Sepúlveda ha sonado fuerte para llegar al Guadalajara tras la falta de delanteros o de combinaciones para sustituir a "La Hormiga" González. En este pasado juego, aunque Cowell supo jugar de 9 e incluso marcó gol, la desconfianza de Milito se ha notado, ya que incluso teniendo en la banca a jugadores como Javier Hernández y Pulido, decidió jugársela con Cowell y el canterano Sandoval.

Aunque por ahora solo son rumores, sin duda sería una gran noticia que un goleador llegue al Rebaño para que la competencia entre delanteros sea durísima y veamos una gran lucha por ser el 9 titular del Guadalajara.