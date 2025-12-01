América confirma continuidad de Jardine pese al año sin títulos

América terminó su participación en el Apertura 2025 en los cuartos de final tras caer ante Rayados de Monterrey lo que representa su registro más bajo desde la llegada de André Jardine.

A pesar de cerrar el año sin un solo trofeo, la directiva decidió mantener su respaldo al técnico brasileño y no contempla un cambio en el banquillo.

Tras la eliminación, Jardine se reunió con los directivos para presentar el balance del año. Aunque fue el primer ciclo sin campeonatos desde su arribo, la dirigencia considera que el proyecto sigue siendo sólido y con bases claras para continuar.

El entrenador tiene contrato vigente hasta el verano de 2027, por lo que su continuidad está asegurada al menos por tres torneos más.

COMPROMETIDOS A CORREGIR FALLAS

La planeación del Clausura 2026 comenzará después del periodo vacacional, con ajustes en la plantilla y una pretemporada formal, algo que el club no había podido realizar desde la llegada del estratega. El plantel rompió filas el domingo por la mañana y reportará de vuelta en Coapa el 18 de diciembre.

La directiva espera que una preparación completa y la continuidad del proyecto permitan corregir las fallas mostradas en la recta final del año. El objetivo es que América retome la competencia con un equipo afinado y bajo las mismas bases de trabajo establecidas por Jardine.

AMÉRICA: ALTAS Y BAJAS PARA EL CLAUSURA 2026

Con la eliminación adelantada del Apertura 2025, la directiva analiza la estructura del plantel para encarar el Clausura 2026. Una prioridad será liberar plazas de extranjeros, ya que el cupo está actualmente lleno.

Futbolistas como Igor Lichnovsky y Víctor Dávila podrían dejar el equipo en el mercado invernal. A ellos se suma Javairo Dilrosun, quien no fue registrado pero aún tiene contrato. Solo después de concretar estas bajas, América podrá avanzar por refuerzos como Agustín Palavecino.

La dirigencia trabaja contrarreloj para definir salidas e incorporaciones en un receso corto, con el objetivo de tener el plantel completo lo antes posible para iniciar la pretemporada.