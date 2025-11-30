  • 24° C
Deportes

Yaquis barre a Tucson al vencerlo 6-4

Fernando Sánchez consigue su segunda victoria de la temporada

Nov. 30, 2025
Yaquis barre a Tucson al vencerlo 6-4

Victoria y barrida de los Yaquis de Obregón sobre el Tucson Baseball Team en el Estadio Yaquis este domingo. El triunfo fue por pizarra de 6-4 y con esto el equipo de la Antigua Cajeme llega a cuatro victorias a cambio de dos derrotas en la parte complementaria de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fernando Sánchez volvió a lanzar un gran partido para adjudicarse su segunda victoria de la temporada y demostrar que el joven cajemense está hecho una gran promesa para el beisbol de Grandes Ligas.

Obregón aprovechó el descontrol del abridor del equipo visitante, Dakota Chalmers, y le anotó cinco carreras en la parte baja de la primera entrada. Chalmers no venía por su mejor noche y otorgó cinco pasaportes en ese primer episodio.

LA SEXTA CARRERA DE YAQUIS CAYÓ EN LA PARTE BAJA DE LA SEGUNDA ENTRADA

Tucson quiso reaccionar, pero no le alcanzó; solo fabricaron cuatro carreras en la parte alta de la sexta entrada para poner el marcador 6-4. Así quedó finalmente la producción de ambas escuadras.

Por Obregón abrió y ganó Fernando Sánchez con labor de cinco entradas y dos tercios; le conectaron seis imparables, le anotaron cuatro carreras, regaló tres bases y ponchó a dos contrarios.

Le auxiliaron dos lanzadores, entre ellos el norteamericano Nick Gardewine, quien se adjudicó el salvamento.

Por Tucson abrió y perdió Dakota Chalmers, quien lanzó solo un tercio de entrada. No recibió imparable, pero permitió cinco carreras, regaló cinco bases por bolas y no ponchó a ningún rival. Fue relevado por cinco lanzadores más.

Este lunes hay descanso general en la liga. El martes, Yaquis de Obregón visitará el Estadio Chevron para enfrentar a Cañeros de Los Mochis.

Tucson recibirá a Mexicali el próximo miércoles y jueves en el Estadio Yaquis; el jueves habrá doble jornada.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

