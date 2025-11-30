Yaquis barre a Tucson al vencerlo 6-4

Victoria y barrida de los Yaquis de Obregón sobre el Tucson Baseball Team en el Estadio Yaquis este domingo. El triunfo fue por pizarra de 6-4 y con esto el equipo de la Antigua Cajeme llega a cuatro victorias a cambio de dos derrotas en la parte complementaria de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fernando Sánchez volvió a lanzar un gran partido para adjudicarse su segunda victoria de la temporada y demostrar que el joven cajemense está hecho una gran promesa para el beisbol de Grandes Ligas.

Obregón aprovechó el descontrol del abridor del equipo visitante, Dakota Chalmers, y le anotó cinco carreras en la parte baja de la primera entrada. Chalmers no venía por su mejor noche y otorgó cinco pasaportes en ese primer episodio.

LA SEXTA CARRERA DE YAQUIS CAYÓ EN LA PARTE BAJA DE LA SEGUNDA ENTRADA

Tucson quiso reaccionar, pero no le alcanzó; solo fabricaron cuatro carreras en la parte alta de la sexta entrada para poner el marcador 6-4. Así quedó finalmente la producción de ambas escuadras.

Por Obregón abrió y ganó Fernando Sánchez con labor de cinco entradas y dos tercios; le conectaron seis imparables, le anotaron cuatro carreras, regaló tres bases y ponchó a dos contrarios.

Le auxiliaron dos lanzadores, entre ellos el norteamericano Nick Gardewine, quien se adjudicó el salvamento.

Por Tucson abrió y perdió Dakota Chalmers, quien lanzó solo un tercio de entrada. No recibió imparable, pero permitió cinco carreras, regaló cinco bases por bolas y no ponchó a ningún rival. Fue relevado por cinco lanzadores más.

Este lunes hay descanso general en la liga. El martes, Yaquis de Obregón visitará el Estadio Chevron para enfrentar a Cañeros de Los Mochis.

Tucson recibirá a Mexicali el próximo miércoles y jueves en el Estadio Yaquis; el jueves habrá doble jornada.