América vence 2-1 a Monterrey pero queda eliminado: Rayados avanza a semifinales del Apertura 2025

Las Águilas del América estuvieron cerca de lograr una remontada histórica en el Estadio Ciudad de los Deportes. Lucharon, se esforzaron y apelaron a su reconocida mística, pero un descuido en los minutos finales apagó el sueño.

Pese a imponerse 2-1 en la vuelta de los cuartos de final, el marcador global de 3-2 favoreció a Rayados de Monterrey, que se convirtió en el primer semifinalista del Apertura 2025.

Desde el inicio del encuentro se respiró tensión. Sergio Ramos encendió alarmas al caer al césped al minuto 1 tras un choque, aunque pudo continuar. América respondió rápido con tiros de Rodrigo Aguirre y Jonathan dos Santos, además de un peligroso remate de Israel Reyes en tiro de esquina.

AMÉRICA ESTUVO A NADA DEL PASE A SEMIFINAL

Monterrey intentó equilibrar mediante Sergio Canales y Germán Berterame, pero el juego se disputó mayormente en medio campo hasta que, al 30´, apareció el primer golpe: Álex Zendejas recibió de Jonathan dos Santos y sacó un zurdazo colocado pegado al poste para el 1-0.

Antes del descanso, ambas escuadras buscaron el arco rival. Zendejas volvió a generar peligro con un centro que Aguirre remató al travesaño, dejando al América más cerca del segundo tanto que Rayados del empate.

En la segunda mitad, el duelo se volvió más físico. Amonestaciones para Reyes, Violante y Sergio Ramos cortaron el ritmo. Sin embargo, al 59´, el local encontró el 2-0 gracias a Raúl Zúñiga, quien empujó el balón a un metro del arco tras un desorden defensivo regiomontano.

Monterrey adelantó líneas. Canales probó desde lejos y el equipo acumuló córners, pero sin claridad. El panorama empeoró al minuto 84, cuando Jorge Rodríguez fue expulsado por doble amarilla.

Cuando la semifinal parecía en manos del América, apareció el gol que silenció al Azteca. En el 93´, Germán Berterame conectó un cabezazo certero tras un centro de Ricardo Chávez para el 2-1 definitivo, tanto que selló la clasificación regiomontana.

El tiempo no dio para más. Aunque América ganó la vuelta, fue Monterrey quien celebró el boleto a las semifinales, mostrando temple, resistencia y efectividad en los momentos clave.