América vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver hoy sábado 29 de noviembre en vivo la liguilla de la Liga MX?

La tarde de este sábado podría marcar un antes y un después para el Club América. Las Águilas, acostumbradas a dominar la Liga MX en los últimos años bajo el mando de André Jardine, llegan contra las cuerdas a la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Con un marcador global adverso de 2-0 ante los Rayados de Monterrey, el equipo capitalino está obligado a una remontada histórica en el estadio Ciudad de los Deportes si quiere mantener viva la racha de éxitos.

AMÉRICA VS RAYADOS

El conjunto azulcrema, que jamás había llegado a un partido de vuelta con desventaja de dos tantos bajo el mando del técnico brasileño, enfrenta hoy su prueba más complicada desde 2022.

En los cuatro torneos previos, América disputó cuatro finales consecutivas, pero ahora está obligado a reaccionar para evitar su primera eliminación con Jardine en el banquillo.

Monterrey, que golpeó primero en el Gigante de Acero, llega con la baja del argentino Lucas Ocampos, mientras que América contará con plantel completo para buscar la hazaña ante un estadio Ciudad de los Deportes que espera un lleno total tras el anuncio de boletos agotados.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS RAYADOS?

La vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 sí será transmitida por televisión abierta, una noticia que celebra la afición al permitir que todo el país pueda seguir el encuentro decisivo.

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

El encuentro de esta tarde promete ser uno de los más electrizantes de la Liguilla. América juega con la historia, la presión y la necesidad; Monterrey lo hace con ventaja, orden y ambición. Solo uno avanzará a la antesala de la final.