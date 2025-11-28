Liga MX: 7 mil policías vigilarán partidos de Vuelta de Cuartos de Final

La Liga MX anunció un importante operativo de seguridad para los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, en el que participarán siete mil policías distribuidos en los cuatro estadios donde se definirán los boletos a las Semifinales.

El objetivo es garantizar que los aficionados disfruten de los encuentros en un ambiente seguro y familiar.

El duelo con mayor presencia de elementos será el Cruz Azul vs Chivas, programado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas, donde estarán desplegados 3 mil 477 policías. Este refuerzo se debe a la alta demanda en las tribunas y a la expectativa de un lleno total.

BUSCAN GARANTIZAR CONFIANZA EN LOS AFICIONADOS

En segundo lugar se encuentra el partido entre Toluca y Bravos de Juárez, que contará con mil 515 elementos de seguridad en el Estadio Nemesio Diez, especialmente después de los recientes hechos de violencia ocurridos en la capital mexiquense durante la última jornada.

El enfrentamiento entre América y Rayados, en la Ciudad de los Deportes, tendrá la presencia de mil 400 policías, considerando además que al finalizar el duelo se realizará un concierto en la cercana Plaza de Toros México.

Finalmente, el choque entre Tigres y Tijuana, donde los fronterizos llegan con ventaja de tres goles, tendrá un despliegue de mil 200 elementos de seguridad para asegurar la tranquilidad de todos los asistentes.

Con estas medidas, la Liga MX busca que los aficionados disfruten con confianza una de las fases más emocionantes del torneo.