  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Liga MX: 7 mil policías vigilarán partidos de Vuelta de Cuartos de Final

El duelo con mayor presencia de elementos será el Cruz Azul vs Chivas, programado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

Nov. 28, 2025
Más de 3 mil 400 policías estarán presentes en el juego entre Chivas y Cruz Azul.
Más de 3 mil 400 policías estarán presentes en el juego entre Chivas y Cruz Azul.

La Liga MX anunció un importante operativo de seguridad para los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, en el que participarán siete mil policías distribuidos en los cuatro estadios donde se definirán los boletos a las Semifinales.

El objetivo es garantizar que los aficionados disfruten de los encuentros en un ambiente seguro y familiar.

El duelo con mayor presencia de elementos será el Cruz Azul vs Chivas, programado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas, donde estarán desplegados 3 mil 477 policías. Este refuerzo se debe a la alta demanda en las tribunas y a la expectativa de un lleno total.

imagen-cuerpo

BUSCAN GARANTIZAR CONFIANZA EN LOS AFICIONADOS

En segundo lugar se encuentra el partido entre Toluca y Bravos de Juárez, que contará con mil 515 elementos de seguridad en el Estadio Nemesio Diez, especialmente después de los recientes hechos de violencia ocurridos en la capital mexiquense durante la última jornada.

El enfrentamiento entre América y Rayados, en la Ciudad de los Deportes, tendrá la presencia de mil 400 policías, considerando además que al finalizar el duelo se realizará un concierto en la cercana Plaza de Toros México.

Finalmente, el choque entre Tigres y Tijuana, donde los fronterizos llegan con ventaja de tres goles, tendrá un despliegue de mil 200 elementos de seguridad para asegurar la tranquilidad de todos los asistentes.

Con estas medidas, la Liga MX busca que los aficionados disfruten con confianza una de las fases más emocionantes del torneo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Tucson Baseball Team recibirá a Mexicali en el Estadio Yaquis
Deportes

Tucson Baseball Team recibirá a Mexicali en el Estadio Yaquis

Noviembre 28, 2025

La organización aún no resuelve la situación que le impide jugar en Arizona

Naranjeros se lleva la serie a su casa en la Mexicana del Pacífico
Deportes

Naranjeros se lleva la serie a su casa en la Mexicana del Pacífico

Noviembre 27, 2025

Yaquis de Obregón vuelve a caer ante Hermosillo por 7-5 y pierde su segunda serie ante los de la capital

Rayados se impone sobre América 2-0 en la Ida de Cuartos de Final
Deportes

Rayados se impone sobre América 2-0 en la Ida de Cuartos de Final

Noviembre 26, 2025

Las Águilas tendrán que remar contra corriente en la Vuelta el próximo sábado 29 de noviembre