Naranjeros se lleva la serie a su casa en la Mexicana del Pacífico

Naranjeros de Hermosillo le tiene tomada la medida a Yaquis de Obregón y se lleva la segunda serie de la temporada ante la “tribu”, al vencerla este jueves por pizarra de 7-5, dominando la contienda dos juegos a uno.

Los locales no pueden ante los capitalinos y el dominio se extiende ahora frente al público cajemense, que vio frustrado el intento de Yaquis por quedarse con la serie.

ASÍ ESTUVIERON LAS ACCIONES

Obregón fabricó tres carreras en la parte baja de la tercera entrada. Santiago Chávez encontró la casa llena y, con doblete, vació la caja para mandar a la registradora a Víctor Mendoza, Matt McDermott y Miguel Guzmán, colocando la pizarra 3-0.

Naranjeros descontó una carrera en la parte alta de la tercera entrada y le dio la vuelta en la cuarta al fabricar cuatro “rayitas" que movieron el marcador a 5-3. Todavía en el quinto rollo Hermosillo sumó su sexta anotación.

Yaquis de Obregón respondió con dos carreras en la parte baja del octavo episodio para acercarse 6-5 en un cierre que prometía drama.

Hermosillo llegó a la parte alta de la novena y agregó una carrera más para asegurar la victoria y dejar el marcador final 7-5.

LA LABOR MONTICULAR

Paul Campbell abrió y ganó por Hermosillo, sosteniéndose cinco entradas y dos tercios; aceptó seis imparables, permitió tres carreras, regaló dos bases y ponchó a cuatro rivales.

Lo relevaron tres lanzadores, y el último, Chase Jessee, se adjudicó el salvamento.

Por Obregón abrió y perdió Brandon Brennan, con labor de tres entradas completas en las que le conectaron cinco imparables buenos para cinco carreras; regaló tres bases por bolas y ponchó a dos rivales. Lo auxiliaron cuatro serpentineros.

Este viernes, Yaquis de Obregón recibe a Tucson Beisbol Team. La rotación abridora designada por Gabe Álvarez será: para este viernes Felipe González, el sábado Orlando Lara y el domingo Fernando Sánchez.

Este viernes continúa la promoción “Noche de Damas”