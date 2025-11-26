Toluca remonta y toma ventaja sobre FC Juárez en la Ida de Cuartos del Apertura 2025

Toluca demostró por qué campeón vigente y logró una remontada clave para vencer 2-1 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que lo coloca con ventaja rumbo al duelo de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, programado para este sábado en el Estadio Nemesio Diez.

Los Bravos, por su parte, están obligados a ganar por dos goles para avanzar.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con dominio total del conjunto local. Juárez entendió que debía aprovechar su casa y desde el silbatazo inicial presionó alto, recuperó el balón y generó peligro constante sobre la portería defendida por Hugo González.

La intensidad rindió frutos temprano: apenas al minuto 3, Jesús Murillo conectó un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina para abrir el marcador y encender a la afición fronteriza.

A pesar del golpe temprano, Toluca no perdió el orden. Con el paso de los minutos fue equilibrando el duelo hasta encontrar el empate al 38´, cuando antes del descanso logró capitalizar un descuido defensivo de los Bravos.

Ese tanto reanimó al equipo dirigido por Antonio Mohamed, que volvió al complemento con un planteamiento más agresivo y mayor control del juego.

El esfuerzo se vio cristalizado al 66´, cuando en un contragolpe bien ejecutado, un servicio de Barbosa encontró a Paulinho, quien se barrió para empujar la pelota y colocar el 2-1 definitivo.

Con la ventaja, los Diablos ajustaron líneas, bajaron el ritmo y manejaron el duelo para evitar riesgos ante un Juárez que buscó el empate, pero careció de contundencia.

¡Y así llegó la voltereta, cortesía del tricampeón de goleo! ??pic.twitter.com/V296A8kbj8 — Toluca FC (@TolucaFC) November 27, 2025

TOLUCA BUSCARÁ EL PASE A SEMIFINAL EN SU CASA

El resultado deja a Toluca con una ligera ventaja para el partido decisivo en el Nemesio Diez, donde buscará asegurar su pase a semifinales, mientras que FC Juárez deberá firmar una actuación impecable si quiere mantener vivo el sueño en la Liguilla.