Yaquis derrota a Naranjeros en el arranque de la segunda vuelta

Yaquis de Obregón maniató a la fuerte ofensiva de Naranjeros de Hermosillo y los pintó de blanco al abrir la serie en el estadio Yaquis de Obregón por pizarra de 4-0.

Los dirigidos por Gabe Álvarez, guiados en la loma por Fernando Sánchez, fueron conducidos al triunfo gracias a la gran labor del serpentinero, quien adornó su actuación con cinco ponches.

Obregón anotó su primera carrera en la parte baja de la primera entrada, aprovechando doble error del equipo de Naranjeros: un revire a segunda que no logró controlar el defensivo de Hermosillo y un mal fildeo del jardinero central, lo que permitió que Riley Unroe anotara la carrera de la quiniela.

Obregón sumó tres más en la parte baja de la tercera entrada, destacando el imparable de Kevin Villavicencio para empujar dos rayitas.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y brilló Fernando Sánchez, quien lanzó seis entradas completas, permitió tres imparables, regaló dos bases por bolas y ponchó a cinco rivales. Después desfilaron tres lanzadores más que ayudaron a preservar la victoria.

Por Naranjeros abrió y perdió Touki Toussaint, quien trabajó tres entradas completas, aceptó cinco imparables, permitió cuatro carreras, regaló cinco bases por bolas y ponchó a cinco contrarios.

Este miércoles continúa la serie: por Yaquis lanzará Odrisamer Despaigne y por Hermosillo lo hará Wilmer Ríos. El encuentro iniciará a las 7:10 pm.

INGRESO DE LUJO AL RECINTO HISTÓRICO DE YAQUIS

Con el anuncio del retiro del número 42 de Eddie Díaz este próximo 6 de diciembre, se vienen un par de entronizaciones de lujo en el Recinto Histórico del club Yaquis. Ese mismo día, el estadio se vestirá de gala para recibir a dos emblemáticos personajes de la organización.

Uno de ellos es Jesús Manuel "Chito" López, uno de los dos miembros sobrevivientes del tricampeonato y de los títulos de Serie del Caribe que aún pertenece al club.

El otro es el zurdo Adrián Ramírez, caballo de batalla de Omar Rojas cuando en la temporada 2006-2007 Yaquis, después de 27 años, conquistó el título y posteriormente fue parte del tricampeonato. El pitcher originario de Piedras Negras, Coahuila, también será inmortalizado en el Recinto Histórico del club Yaquis de Obregón.