Monterrey vs América: Dónde ver la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Rayados de Monterrey recibirá a las Águilas del América en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, un juego que estará marcado por la sed de revancha de los regiomontanos tras el último enfrentamiento en Liguilla, donde los capitalinos terminaron levantando el título.

La combinación de resultados en la última jornada dejó a América en el cuarto lugar y a Monterrey en el quinto, configurando uno de los cruces más atractivos de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

AMBOS EQUIPOS VIENEN DE PERDER SU ÚLTIMO PARTIDO

El primer episodio de esta serie se disputará en el Estadio BBVA, donde los Rayados llegan golpeados después de sufrir una goleada ante Chivas en la última fecha de la fase regular. América tampoco llega en su mejor momento, luego de caer durante su visita a Toluca.

Rayados tendrá una baja importante pues esta tarde anunció que Lucas Ocampo no podrá jugar ya que sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar.

El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión.

El encuentro será dirigido por Jesús Rafael López Valle, acompañado por los asistentes Jorge Antonio Sánchez y Jesús Lorenzo Soto, mientras que Salvador Pérez Villalobos fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estarán Adonai Escobedo y Michel Caballero, figuras con amplia experiencia en situaciones de alta presión.

Llegando a Monterrey y con el calor de nuestra gente



¡Mañana con todo en la Ida de los Cuartos de Final! pic.twitter.com/Eo9t07QA76 — Club América (@ClubAmerica) November 26, 2025

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS AMÉRICA?

La Ida de los Cuartos de Final se jugará el 26 de noviembre a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México) en el Gigante de Acero, y podrá verse en vivo por TUDN, además del minuto a minuto disponible en portales deportivos.

Ficha del partido:

Fecha: 26 de noviembre

26 de noviembre Hora: 21:10 hrs

21:10 hrs Estadio: BBVA

BBVA Transmisión: TUDN