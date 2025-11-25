Xolos recibirá a Tigres en horario inusual: ¿Gilberto Mora podrá jugar el duelo de Cuartos de Final?

La Liga MX dio a conocer los horarios para los Cuartos de Final del Apertura 2025 y, de inmediato, surgió la polémica. El duelo entre Xolos de Tijuana y Tigres fue programado para un horario que, debido a la diferencia entre husos, terminará alrededor de la 1:00 de la madrugada en la Ciudad de México.

El nuevo horario en el partido entre Xolos de Tijuana y Tigres encendió dudas sobre la participación del juvenil de una de las figuras fronterizas, Gilberto Mora, quien tiene 17 años.

XOLOS RECIBIRÁ A TIGRES EN HORARIO INUSUAL

Xolos llega a esta fase luego de superar el Play-in y eliminar a Pachuca, instalándose entre los ocho mejores del torneo. Ahora se enfrentarán a Tigres, equipo que ya les ganó en la fase regular del Apertura 2025.

Sin embargo, la molestia en el campamento rojinegro radica en la logística: tres partidos deberán jugarse el mismo día para no comprometer el cambio de sede del América, lo que terminó afectando directamente al conjunto tijuanense.

¿GILBERTO MORA PODRÁ JUGAR EL DUELO DE CUARTOS DE FINAL?

El caso de Gilberto Mora es particular. Con solo 17 años, el juvenil se ha consolidado como titular indiscutible bajo el mando de Sebastián "Loco" Abreu, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Xolos.

Por ello, su presencia en la cancha parecía asegurada, hasta que surgieron dudas en redes sociales sobre si, por ser menor de edad, podría jugar un partido que para el centro del país finaliza después de la medianoche.

Sin embargo, el reglamento de la Liga MX es claro: no existe ninguna restricción que impida a un futbolista menor de edad disputar partidos más allá de cierta hora. Es decir, Mora tiene vía libre para jugar los 90 minutos.

Además, la diferencia de horario entre Tijuana y la Ciudad de México explica buena parte de la percepción del "partido de madrugada". Mientras en la capital el encuentro finalizará hacia la 1:00 am, en la frontera el silbatazo final ocurrirá alrededor de las 23:00 horas locales, ya que el duelo está programado para las 21:00 horas.

Con el tema aclarado, Xolos podrá contar sin problema con su joya de 17 años para enfrentar a Tigres, en uno de los duelos más esperados de los Cuartos de Final del Apertura 2025.