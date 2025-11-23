Mazatlán deja en el terreno a Obregón en 10 entradas

A pesar de la derrota en el tercer juego de la serie —el del honor para Venados de Mazatlán—Yaquis de Obregón se quedó con la cima de la primera vuelta, situación que había asegurado un día antes y que este último partido no tenía trascendencia para la "tribu", salvo los récords personales de cada jugador.

Un wild pitch en el fondo de la décima entrada le dio la victoria a Mazatlán 2-1 y con esto se queda con el juego del honor, esperando mejorar en la segunda vuelta para aspirar a la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Mazatlán atacó los lanzamientos de Orlando Lara en la misma primera entrada baja y anotó la carrera de la ventaja. Obregón respondió hasta la parte alta de la cuarta entrada cuando timbró la del empate, y así se fueron hasta llegar a la novena, empatados.

Se vinieron las entradas extra: en la parte alta de la décima, Obregón colocó al corredor fantasma de cortesía en segunda, pero los lanzadores de Mazatlán controlaron la ofensiva yaqui y no permitieron daño.

En la parte baja, Venados aprovechó el descontrol de Josué Juárez, quien lanzó un wild pitch que permitió la carrera del despegue y la victoria para los porteños, cerrando así la primera vuelta con triunfo y dejando el sótano.

Por Venados abrió José Urquidy, quien luego de lanzar seis entradas completas, permitir cinco imparables y ponchar a ocho contrarios, salió sin decisión, dejando el resto al relevo. Desfilaron tres lanzadores más, entre ellos Scott Engler, quien se quedó con la victoria.

Por Yaquis de Obregón abrió Orlando Lara y también salió sin decisión, trabajando seis entradas completas, aceptando cinco imparables y una carrera, sin regalar bases por bolas y sin ponches. Lo auxiliaron cuatro lanzadores más, entre ellos Josué Juárez, quien cargó con el descalabro.

Este lunes hay descanso general en la liga y el próximo martes se abre la segunda vuelta. Obregón recibe a Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Yaquis, en serie de martes, miércoles y jueves.

Los encuentros se jugarán a partir de las 7:10 PM (19:10 horas). "La tribu" permanecerá toda la semana en casa, ya que el fin de semana recibe a Tucson Baseball Team.

Standing primera vuelta