Raúl Jiménez rescata al Fulham: Gol del mexicano da triunfo 1-0 sobre Sunderland

Raúl Jiménez rompió su sequía goleadora y le dio al Fulham el triunfo 1-0 ante el Sunderland en Craven Cottage, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League.

El Lobo de Tepeji apareció al minuto 85 para definir dentro del área un pase preciso desde la banda izquierda, marcando así la victoria para los locales y desatando la euforia en las gradas.

Titular ante las ausencias de Rodrigo Muniz y Antonee Robinson, Jiménez disputó los 90 minutos y aprovechó al máximo la confianza del técnico. Su anotación, asistida por Samu Chukwueze, significó su regreso a la senda del gol en la liga inglesa.

GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ ??



Raúl Jiménez volvió a anotar gol en la Premier League y le dio la victoria al Fulham en los últimos minutos, orgullo mexicano



pic.twitter.com/D7fyQ0tad0 — Roberto Haz (@tudimebeto) November 22, 2025

FULHAM FUE SUPERIOR Y MERECIÓ EL TRIUNFO

El Fulham dominó el encuentro de principio a fin. Harry Wilson falló hasta cuatro oportunidades claras, mientras que el portero del Sunderland, Robin Roefs, evitó una derrota más amplia con varias atajadas destacadas.



El Sunderland, recién ascendido y que venía de empatar ante el Arsenal, apenas logró dos tiros a puerta y nunca representó un peligro serio.

ASÍ MARCHA EL FULHAM EN LA PREMIERE LEAGUE

Con este triunfo, el Fulham llega a 14 puntos y se coloca en la posición 14, alejándose de la zona de descenso.

El gol de Jiménez, tras una polémica Fecha FIFA en la que habló sobre el apoyo a la Selección Mexicana, llega en un momento clave para su equipo.

Por su parte, el Sunderland cae al sexto lugar, quedando a siete puntos del Arsenal, que aún tiene un partido pendiente.