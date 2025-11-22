  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 22 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Raúl Jiménez rescata al Fulham: Gol del mexicano da triunfo 1-0 sobre Sunderland

Su anotación, asistida por Samu Chukwueze, significó su regreso a la senda del gol en la liga inglesa

Nov. 22, 2025
El jugador había estado en polémica tras declaraciones después del juego de México ante Paraguay.
El jugador había estado en polémica tras declaraciones después del juego de México ante Paraguay.

Raúl Jiménez  rompió su sequía goleadora y le dio al Fulham el triunfo 1-0 ante el Sunderland en Craven Cottage, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League.

El Lobo de Tepeji apareció al minuto 85 para definir dentro del área un pase preciso desde la banda izquierda, marcando así la victoria para los locales y desatando la euforia en las gradas.

Titular ante las ausencias de Rodrigo Muniz y Antonee Robinson, Jiménez disputó los 90 minutos y aprovechó al máximo la confianza del técnico. Su anotación, asistida por Samu Chukwueze, significó su regreso a la senda del gol en la liga inglesa.

FULHAM FUE SUPERIOR Y MERECIÓ EL TRIUNFO

El Fulham dominó el encuentro de principio a fin. Harry Wilson falló hasta cuatro oportunidades claras, mientras que el portero del Sunderland, Robin Roefs, evitó una derrota más amplia con varias atajadas destacadas.

El Sunderland, recién ascendido y que venía de empatar ante el Arsenal, apenas logró dos tiros a puerta y nunca representó un peligro serio.

imagen-cuerpo

ASÍ MARCHA EL FULHAM EN LA PREMIERE LEAGUE

Con este triunfo, el Fulham llega a 14 puntos y se coloca en la posición 14, alejándose de la zona de descenso.

El gol de Jiménez, tras una polémica Fecha FIFA en la que habló sobre el apoyo a la Selección Mexicana, llega en un momento clave para su equipo.
Por su parte, el Sunderland cae al sexto lugar, quedando a siete puntos del Arsenal, que aún tiene un partido pendiente.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Yaquis abre serie en Mazatlán con victoria 5-0
Deportes

Yaquis abre serie en Mazatlán con victoria 5-0

Noviembre 21, 2025

Obregón da un paso más rumbo al liderato de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico; Manuel Chávez se llevó el triunfo ante Venados

"Canelo" Álvarez quiere revancha contra Terence Crawford en 2026; hay negociaciones
Deportes

"Canelo" Álvarez quiere revancha contra Terence Crawford en 2026; hay negociaciones

Noviembre 21, 2025

El boxeador mexicano revelaría revelado que su siguiente paso es recuperar los campeonatos mundiales Supermediano

FIFA confirma fechas y sedes del repechaje mundialista 2026 en Guadalajara y Monterrey
Deportes

FIFA confirma fechas y sedes del repechaje mundialista 2026 en Guadalajara y Monterrey

Noviembre 21, 2025

Conoce las fechas y los equipos que jugarán en el Estadio BBVA y Estadio Akron para definir a los últimos en unirse a la fiesta futbolera