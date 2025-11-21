Yaquis abre serie en Mazatlán con victoria 5-0

Yaquis de Ciudad Obregón se plantó en el Estadio Teodoro Mariscal y logró sacar una valiosa victoria, dando así un paso enorme rumbo a conquistar el liderato en la primera vuelta, llegando a 21 triunfos en la temporada.

El equipo obregonense fabricó las cinco carreras por dosis pequeñas: una en la segunda entrada, una en la tercera, otra en la cuarta y dos más en la novena, que fueron las del remache para asegurar el triunfo.

De nueva cuenta, Gabe Álvarez jugó de forma agresiva y puso en aprietos a la defensiva de Venados con las jugadas ordenadas desde la caseta.

Alfredo Hurtado produjo la primera carrera del encuentro con imparable, impulsando a Víctor Mendoza.

En la tercera entrada, otra genialidad ordenada por Gabe Álvarez: un squeeze play ejecutado magistralmente por Miguel Guzmán, que permitió a Roberto Valenzuela anotar de cabeza en el pentágono para el 2-0.

En la cuarta, Obregón sumó una más con rodado al cuadro de Sebastián Elizalde, anotando Allen Córdoba la tercera del partido para los visitantes.

En la novena, Yaquis aseguró el triunfo con elevado de sacrificio de Miguel Guzmán, timbrando Kyren Paris la cuarta carrera, y la quinta llegó en los spikes del debutante Matt McDermott.

Finalmente, la blanqueada se concretó 5-0 para un inicio positivo de serie para Yaquis de Obregón.

Por la "Tribu" abrió Brandon Brennan con labor de 3 entradas completas, permitió un imparable, no otorgó bases por bolas y ponchó a dos rivales. Lo relevaron cinco lanzadores, entre ellos Manuel Chávez, quien se quedó con la victoria.

Por Mazatlán abrió y perdió Adolfo Ramírez, quien resistió apenas una entrada y dos tercios, y tuvo que ser auxiliado por seis serpentineros.

Este sábado continúa la serie: por Yaquis lanzará Felipe González buscando la victoria, y por Mazatlán hará lo propio Javier Solano intentando empatar la confrontación.

El partido dará comienzo en punto de las 5:00 pm (17:00 horas)