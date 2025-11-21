“Canelo” Álvarez quiere revancha contra Terence Crawford en 2026; hay negociaciones

El púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ya tendría definidos sus planes para regresar al ring en 2026. De acuerdo con información revelada por TV Azteca, el boxeador jalisciense comunicó directamente a la televisora su intención de buscar una revancha inmediata ante Terence Crawford, pelea para la cual, según el reporte, ya habrían iniciado las negociaciones.

Tras la derrota que le costó sus cuatro campeonatos mundiales del peso supermediano, Álvarez apunta a un regreso de alto impacto. El tapatío busca recuperar su condición de monarca indiscutido y reafirmar su estatus como uno de los peleadores más importantes de su generación.

El deseo de volver al cuadrilátero se combina con su proceso de recuperación. Apenas hace unas semanas se confirmó que el “Canelo” fue sometido a una cirugía, lo que le impedirá cumplir con la fecha de combate prevista en su contrato para febrero de 2025. Esto prolongará su ausencia de los encordados hasta el próximo año.

Por ahora, no existen más detalles sobre la posible revancha con Terence “Bud” Crawford, pero se espera que, de concretarse, el combate busque una sede de gran capacidad, similar al Allegiant Stadium, donde ambos atrajeron a más de 60 mil aficionados en su primer enfrentamiento, considerado ya un episodio histórico para el boxeo.

Récord de Saúl “Canelo” Álvarez