Yaquis logra victoria y los 10 puntos de la primera vuelta

Los Yaquis de Obregón, viniendo de atrás tras ir abajo 3-0 en la parte alta de la séptima entrada, fabricaron un ramillete de cuatro anotaciones para darle la vuelta al marcador e imponerse 4-3, consiguiendo así la serie en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Riley Unroe dio la voz de ataque con panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho con uno a bordo, y a partir de ahí se desató la rebelión para que Obregón tomara el comando del partido.

Con la victoria, rescataron a Felipe González de cargar con la derrota y dejaron todo en manos del relevo para llegar a 22 triunfos en la primera vuelta.

Con la derrota de Cañeros de Los Mochis 2-1 ante Jaguares de Nayarit, el equipo de la Antigua Cajeme asegura el primer lugar de la primera vuelta, quedándose con los 10 puntos en lo más alto del standing de la competencia.

Mazatlán movió la registradora en tres ocasiones en la parte baja de la quinta entrada atacando el pitcheo del abridor yaqui, Felipe González. Con ello, el equipo local se fue al frente 3-0 y aspiraba a empatar la serie.

Yaquis le cayó encima al pitcheo de Venados de Mazatlán en la parte alta de la séptima entrada fabricando cuatro carreras que, de golpe y porrazo, les permitieron tomar el control del juego, ventaja que ya no perderían, pues fue toda la producción de ambas escuadras.

Allen Córdoba pegó doblete y anotó con cuadrangular por todo el jardín derecho de parte de Riley Unroe para acercar el encuentro 3-2. La del empate llegó con imparable de Roberto "Tito" Valenzuela, anotando Kairin Paris. La de la ventaja la timbró Sebastián Elizalde, impulsado con imparable de Víctor "La Chule" Mendoza para poner la pizarra 4-3.

??HOME RUN??

El infielder Riley Unroe pega cuadrangular con Córdoba en base para acercar a la Tribu en el marcador #PuroYaquispic.twitter.com/VIh8XGV7LZ — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) November 23, 2025

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Yaquis abrió Felipe González, quien lanzó cinco entradas completas, aceptó cuatro imparables y tres carreras, regaló tres bases por bolas y ponchó a cuatro rivales. Del relevo desfilaron cuatro lanzadores más, entre ellos Nick Gardewine, quien obtuvo su segunda victoria de la temporada, y Efraín Contreras, que sumó su salvamento número 8.

Por Venados de Mazatlán abrió Javier Solano, quien trabajó una entrada y dos tercios antes de salir lesionado. Su lugar lo tomó Édgar Torres, que lanzó tres entradas y dos tercios. El derrotado fue Braulio Torres-Pérez, quien aceptó la carrera del despegue; las otras tres fueron a la cuenta de Alexandro Tovalín.

Este domingo se termina la serie y la primera vuelta. Por Yaquis de Obregón, buscando la barrida, lanzará Orlando Lara; por Mazatlán, el bigleaguer José Urquidy. El juego está programado para iniciar a las 5:00 pm.