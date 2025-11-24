Junior H se sacrifica por el América vs Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025

El partido de Cuartos de Final entre América y Monterrey podrá disputarse sin contratiempos en el Estadio Ciudad de los Deportes esto gracias a la reprogramación del concierto de Junior H, originalmente programado para el sábado 29 de noviembre en la Plaza de Toros México.

La Alcaldía Benito Juárez informó mediante un comunicado que el artista mostró total "voluntad y disposición" para modificar la fecha de su presentación, decisión clave para cumplir con las normas locales que prohíben la realización simultánea de eventos masivos en ambos recintos debido a su cercanía y los riesgos en materia de movilidad y seguridad.

TRABAJO CONJUNTO PARA DESTRABAR AGENDA

La coincidencia entre el juego de Liguilla y el concierto obligó a instalar mesas de trabajo con representantes de Junior H, promotores, autoridades de la Plaza México, directivos del Estadio Ciudad de los Deportes, Club América, Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

El conflicto se intensificó luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitara evitar que los partidos América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas se jugaran el mismo día, por la dificultad de desplegar el operativo necesario en dos recintos de alta demanda.

— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) November 24, 2025

¿PARA CUÁNDO FUE REPROGRAMADA LA PRESENTACIÓN?

A todo lo anterior se sumó el hecho de que Toluca y Tigres rechazaron modificar sus fechas como locales, un derecho ganado por su posición en la tabla del Apertura 2025. Como resultado, la Liga MX optó por programar tres series de Cuartos de Final en miércoles y sábado, dejando el concierto de Junior H como el último obstáculo.

Finalmente, la presentación del artista fue recalendarizada para el 15 de diciembre, decisión que la alcaldía reconoció públicamente: "Queremos destacar el profesionalismo de Junior H y agradecer a sus fans por la comprensión".

La fecha del 29 de Noviembre en CDMX se ha movido para el día 15 de Diciembre. — Junior H (@JuniorHPress) November 22, 2025

UN ANTECEDENTE CLAVE

La prohibición de realizar eventos simultáneos no es nueva. En noviembre de 2024, la alcaldía cerró ambos recintos por incumplir esta misma norma.

Además, en agosto de este año, el América tuvo que jugar a puerta cerrada tras un incidente vial relacionado con personal de seguridad del club.

HORARIOS DE LOS JUEGOS AMÉRICA VS MONTERREY

Ida: miércoles 26 de noviembre, 21:05 hrs | Estadio BBVA

Vuelta: sábado 29 de noviembre, 17:00 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes

Con el cambio confirmado, aficionados y autoridades podrán asistir al encuentro sin riesgos logísticos ni operativos.