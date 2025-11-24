Shohei Ohtani confirma que jugará el Clásico Mundial 2026 con Japón y buscará el bicampeonato

Shohei Ohtani volvió a encender la ilusión de los aficionados al anunciar que integrará el roster de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde buscará conquistar el bicampeonato y repetir su rol como capitán del combinado nipón.

La estrella de Los Ángeles Dodgers compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció a la afición angelina por el apoyo durante la temporada 2025 de MLB y, al final de la publicación, confirmó su presencia en la próxima edición del torneo mundialista.

"Gracias a todos los fans por otra gran temporada, entrenaré duro y ya quiero verlos la campaña que viene. Estoy feliz de jugar y representar a Japón de nuevo", escribió el japonés.

Ohtani llega en un momento histórico pues recientemente obtuvo su cuarto premio al Jugador Más Valioso de forma unánime en las últimas cinco temporadas y es, además, el vigente MVP del Clásico Mundial. En 2023 guio a Japón a su tercera medalla de oro y protagonizó uno de los momentos más icónicos del certamen al ponchar a Mike Trout para sellar el campeonato frente a Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026?

La sexta edición del torneo comenzará con la Fase de Grupos el 5 de marzo. Los Cuartos de Final y las rondas de eliminación directa continuarán hasta la Gran Final, programada para el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Ohtani y Japón se perfilan como uno de los grandes favoritos para repetir la hazaña y defender su corona en el máximo escenario del béisbol internacional.