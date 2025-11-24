  • 24° C
Deportes

Shohei Ohtani confirma que jugará el Clásico Mundial 2026 con Japón y buscará el bicampeonato

El jugador de Los Dodgers acaba de obtener su cuarto premio al Jugador Más Valioso de forma unánime en las últimas cinco temporadas

Nov. 24, 2025
Japón buscará el bicampeonato del torneo.
Shohei Ohtani volvió a encender la ilusión de los aficionados al anunciar que integrará el roster de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde buscará conquistar el bicampeonato y repetir su rol como capitán del combinado nipón.

La estrella de Los Ángeles Dodgers compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció a la afición angelina por el apoyo durante la temporada 2025 de MLB y, al final de la publicación, confirmó su presencia en la próxima edición del torneo mundialista.

"Gracias a todos los fans por otra gran temporada, entrenaré duro y ya quiero verlos la campaña que viene. Estoy feliz de jugar y representar a Japón de nuevo", escribió el japonés.

Ohtani llega en un momento histórico pues recientemente obtuvo su cuarto premio al Jugador Más Valioso de forma unánime en las últimas cinco temporadas y es, además, el vigente MVP del Clásico Mundial. En 2023 guio a Japón a su tercera medalla de oro y protagonizó uno de los momentos más icónicos del certamen al ponchar a Mike Trout para sellar el campeonato frente a Estados Unidos.

imagen-cuerpo

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026?

La sexta edición del torneo comenzará con la Fase de Grupos el 5 de marzo. Los Cuartos de Final y las rondas de eliminación directa continuarán hasta la Gran Final, programada para el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Ohtani y Japón se perfilan como uno de los grandes favoritos para repetir la hazaña y defender su corona en el máximo escenario del béisbol internacional.

César Leyva
