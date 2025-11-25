  • 24° C
Chelsea golea al Barcelona y lo deja al borde del fracaso en la Champions

Los dirigidos por Hansi Flick terminaron el partido con diez jugadores tras la expulsión de Ronald Araújo

Nov. 25, 2025
El FC Barcelona vivió una noche para el olvido en Stamford Bridge, donde cayó 3-0 ante un Chelsea superior de principio a fin en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Ronald Araújo fue expulsado casi al terminar el primer tiempo, lo que condicionó el rendimiento culé en el segundo tiempo.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Los locales abrieron el marcador al minuto 28 con un autogol de Jules Koundé, quien desvió un balón dentro del área chica.

Antes, Ferran Torres había desperdiciado una oportunidad del Barcelona, lo que terminó siendo la antesala de la mala noche blaugrana. Pese a la goleada, el conjunto inglés vio cómo el árbitro anuló tres tantos por mano o fuera de lugar.

El punto de quiebre llegó justo antes del medio tiempo, cuando Araújo vio la segunda amarilla y dejó a los dirigidos por Hansi Flick con diez jugadores para todo el complemento. A partir de ese momento, Chelsea controló el ritmo y explotó la inferioridad numérica del rival.

imagen-cuerpo

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda parte, el brasileño Estevao amplió la ventaja al minuto 54 con un disparo cruzado que entró en el ángulo siendo imposible para Joan García. Ya con un Barcelona replegado y sin reacción, Liam Delap marcó el 3-0 al 73 tras una jugada revisada por el VAR, que finalmente validó la anotación al descartar fuera de juego.

El resultado complica al Barcelona su lucha por avanzar en la competición pues se queda con 7 puntos y cae hasta la decimoquinta posición. Chelsea, por su parte, llega a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar, a la espera de los partidos restantes de la Jornada 5.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
