Meta cumplida: José de Jesús Cozari culmina su maratón número 99

Los Mochis, Sinaloa, fue escenario, el domingo 23 de noviembre, de una auténtica fiesta del atletismo con la edición número 8 del Maratón Paquetexpress 2025, un evento que reunió a corredores de todo Sinaloa, Sonora y distintos puntos de la República Mexicana.

Desde muy temprano, el Centro de Usos Múltiples (CUM) se convirtió en un punto de encuentro donde la emoción, la camaradería y la adrenalina estaban al máximo. Era la antesala perfecta para quienes enfrentarían las distancias de 5 km, 10 km, 21 km y los imponentes 42.195 kilómetros.

Entre ellos, un corredor especial vivía una cita personal con la historia: el profesor José de Jesús Cozari, su maratón número 99 dentro de una vida dedicada a desafiar la prueba madre del atletismo. Con el corazón firme y la mente enfocada, se sumó al grupo que entonó con orgullo el Himno Nacional Mexicano antes del disparo de salida para los participantes del medio maratón y el maratón completo.

El recorrido, uno de los más emblemáticos del noroeste del país, llevó a los atletas por la esencia misma de Los Mochis. Cada kilómetro narraba un capítulo distinto: el antiguo Ingenio Azucarero, la legendaria locomotora, el Teatro Ingenio, la torre San Bernardo, el jardín botánico Benjamín F. Johnston y la imponente silueta del Cerro de la Memoria, guardián y testigo de miles de pasos que buscan superarse.

Fue precisamente en las prolongadas subidas del cerro donde se vivió la parte más exigente del trayecto. Ahí, donde la fatiga se convierte en rival y la desesperación amenaza con aparecer, el corredor del maratón 99 encontró la fuerza para continuar. Cada zancada era un diálogo entre el cuerpo y la voluntad.

Tras horas de esfuerzo, la meta lo recibió con el tiempo de 5 horas, 23 minutos y 8 segundos, un registro que simboliza mucho más que números: representa resistencia, disciplina y una profunda satisfacción personal. "Doy gracias a Dios por permitir vencer cada adversidad y cumplir un sueño más en mi camino como maratonista", expresó al concluir.

Así, en Los Mochis, la historia de un corredor sumó una página más. Y ahora, con 99 maratones en las piernas, el horizonte ya apunta hacia el número cien.