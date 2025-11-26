  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Naranjeros le empata la serie a Yaquis en la Mexicana del Pacífico

Hermosillo doblegó a Obregón con marcador final de 4-2; este jueves se define la contienda

Nov. 26, 2025
Naranjeros le empata la serie a Yaquis en la Mexicana del Pacífico

La noche de este miércoles en el Estadio Yaquis quedó en claro que esta rivalidad jamás decepciona. Una estupenda labor monticular de Wilmer Ríos guio a los Naranjeros de Hermosillo a una victoria por pizarra de 4-2 sobre Yaquis de Obregón, con la cual empataron la serie y obligaron a que todo se defina este jueves en el mismo escenario, ante una afición que volvió a responder en gran forma.

Los Naranjeros abrieron el marcador en la parte alta de la segunda entrada, tomando ventaja de 1-0 y enviando un mensaje temprano de que venían decididos a igualar la serie. La ofensiva visitante volvió a hacerse presente en la cuarta entrada alta, ampliando la delantera ante un Obregón que parecía no encontrar ritmo en los primeros capítulos.

imagen-cuerpo

Sin embargo, la reacción yaqui llegó de inmediato. En el cierre de la misma cuarta entrada, Sebastián Elizalde encontró a dos compañeros en circulación y, fiel a su estilo de poder y velocidad, conectó un triple panorámico que remolcó ambas carreras para empatar el juego 2-2. Elizalde intentó ir por la tercera, pero fue puesto out en su camino al pentágono, quedándose corto de concretar la voltereta.

El duelo se mantuvo parejo hasta que, en la parte alta del séptimo capítulo, Hermosillo volvió a golpear. Con un ataque oportuno, los visitantes pisaron la registradora en un par de ocasiones para tomar ventaja 4-2, misma que ya no soltarían gracias al hermetismo de su cuerpo de pitcheo.

imagen-cuerpo

Wilmer Ríos se llevó la victoria con una brillante actuación de ocho entradas completas, en las que toleró solo tres imparables, no otorgó bases por bolas y recetó tres ponches. Cerró el relevo Chasse Jessee, quien se acreditó el salvamento.

Por Yaquis abrió Aníbal Cervantes, quien lanzó tres entradas y un tercio, en las que regaló seis bases por bolas y ponchó a un rival. Le siguió Giovanni Vargas, quien cargó con las carreras de la diferencia. Después desfilaron tres serpentineros por el montículo cajemense.

La serie se definirá este jueves: Brandon Brennan subirá a la lomita por Obregón en busca de su primera serie de la segunda vuelta. Por Hermosillo lo hará Paul Campbell; además, será Noche de Damas, con entrada gratis a zona general durante todo el juego

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Toluca remonta y toma ventaja sobre FC Juárez en la Ida de Cuartos del Apertura 2025
Deportes

Toluca remonta y toma ventaja sobre FC Juárez en la Ida de Cuartos del Apertura 2025

Noviembre 26, 2025

El resultado deja a Diablos con una ligera ventaja para el partido decisivo en el Nemesio Diez, donde buscará asegurar su pase a semifinales

Meta cumplida: José de Jesús Cozari culmina su maratón número 99
Deportes

Meta cumplida: José de Jesús Cozari culmina su maratón número 99

Noviembre 26, 2025

Indiscutiblemente la carrera se convirtió en una batalla contra la distancia y el espíritu, misma que se desarrolló en Los Mochis, Sinaloa

Yaquis derrota a Naranjeros en el arranque de la segunda vuelta
Deportes

Yaquis derrota a Naranjeros en el arranque de la segunda vuelta

Noviembre 25, 2025

Fernando Sánchez consiguió su primera victoria; blanqueada 4-0 sobre Hermosillo