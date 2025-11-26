Naranjeros le empata la serie a Yaquis en la Mexicana del Pacífico

La noche de este miércoles en el Estadio Yaquis quedó en claro que esta rivalidad jamás decepciona. Una estupenda labor monticular de Wilmer Ríos guio a los Naranjeros de Hermosillo a una victoria por pizarra de 4-2 sobre Yaquis de Obregón, con la cual empataron la serie y obligaron a que todo se defina este jueves en el mismo escenario, ante una afición que volvió a responder en gran forma.

Los Naranjeros abrieron el marcador en la parte alta de la segunda entrada, tomando ventaja de 1-0 y enviando un mensaje temprano de que venían decididos a igualar la serie. La ofensiva visitante volvió a hacerse presente en la cuarta entrada alta, ampliando la delantera ante un Obregón que parecía no encontrar ritmo en los primeros capítulos.

Sin embargo, la reacción yaqui llegó de inmediato. En el cierre de la misma cuarta entrada, Sebastián Elizalde encontró a dos compañeros en circulación y, fiel a su estilo de poder y velocidad, conectó un triple panorámico que remolcó ambas carreras para empatar el juego 2-2. Elizalde intentó ir por la tercera, pero fue puesto out en su camino al pentágono, quedándose corto de concretar la voltereta.

El duelo se mantuvo parejo hasta que, en la parte alta del séptimo capítulo, Hermosillo volvió a golpear. Con un ataque oportuno, los visitantes pisaron la registradora en un par de ocasiones para tomar ventaja 4-2, misma que ya no soltarían gracias al hermetismo de su cuerpo de pitcheo.

Wilmer Ríos se llevó la victoria con una brillante actuación de ocho entradas completas, en las que toleró solo tres imparables, no otorgó bases por bolas y recetó tres ponches. Cerró el relevo Chasse Jessee, quien se acreditó el salvamento.

Por Yaquis abrió Aníbal Cervantes, quien lanzó tres entradas y un tercio, en las que regaló seis bases por bolas y ponchó a un rival. Le siguió Giovanni Vargas, quien cargó con las carreras de la diferencia. Después desfilaron tres serpentineros por el montículo cajemense.

La serie se definirá este jueves: Brandon Brennan subirá a la lomita por Obregón en busca de su primera serie de la segunda vuelta. Por Hermosillo lo hará Paul Campbell; además, será Noche de Damas, con entrada gratis a zona general durante todo el juego