Rayados se impone sobre América 2-0 en la Ida de Cuartos de Final

Rayados de Monterrey derrotó 2-0 al América en el Estadio BBVA durante la Ida de los Cuartos de Final, en un duelo donde las Águilas mostraron muy poco a la ofensiva y los regios fueron precisos con las oportunidades generadas por Sergio Canales y Fidel Ambriz.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con intensidad desde el minuto 2, cuando un centro de Canales encontró el cabezazo de Germán Berterame, acción que obligó a Andrés Malagón a realizar una atajada clave. América respondió con un intento de Brian Rodríguez, pero Gerardo Arteaga cortó el avance antes de que pudiera llegar al área.

El primer tiempo estuvo marcado por el roce constante y dos jugadas polémicas: una plancha de Jesús Corona sobre Álvaro Fidalgo que pudo ser roja pero que el VAR dejó en amarilla, y una caída de Arteaga en el área azulcrema que inicialmente parecía penal, aunque la repetición mostró que no hubo falta.

Cuando parecía que el partido se iría empatado al descanso, Canales sorprendió con un disparo lejano al minuto 45 que terminó incrustándose en el segundo poste para el 1-0.

UNA LOCURA LO TUYO, SERGIO. ¡Este es el #GolRayado que nos adelanta en el marcador! pic.twitter.com/H7W93n72Cj — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo el ritmo y tuvo otra opción clara con Berterame tras un centro de Jesús "Tecatito" Corona, pero no logró rematar con comodidad. América respondió con otra oportunidad de Brian Rodríguez al 57´, aunque su disparo se fue desviado.

El 2-0 llegó al minuto 70 en un tiro de esquina que remató Fidel Ambriz y que terminó en autogol tras un desvío de Igor Lichnovsky, complicando el panorama para los azulcremas. Más tarde, Anthony Martial estuvo cerca del tercero en un contragolpe, pero su remate salió desviado.

AMÉRICA CONTRA LAS CUERDAS

El duelo de Vuelta se disputará el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al primer semifinalista del torneo.